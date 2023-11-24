Дочь челябинского экс-губернатора не смогла восстановить сделку с братом

25 ноября 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Восемнадцатый арбитражный суд оставил в силе отмену по дарению акций Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Восемнадцатый арбитражный суд 24 ноября оставил в силе решение арбитражного суда Челябинской области по отмене сделке по дарению акций компании АО «ИК „Профит“», которые сын экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александр подарил своей сестре Анне. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Восемнадцатый арбитражный суд рассмотрел апелляционную жалобу Дубровской Анны на определение арбитражного суда Челябинской области признании сделки недействительной. Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документе. Активы «Профита» стали собственностью Александра Дубровского в апреле 2018 года. Акции продал младший брат владельца ММК Виктора Рашникова Сергей. Затем эти акции Александр Дубровский подарил сестре Анне. Она продала акции третьим лицам за 210 млн рублей. «Профит» контролирует сеть заправок в южных районах региона. Оценочно стоимость компании составляет 800 млн рублей. По требованию финансового управляющего Павла Стешенцева, сделку дарения между Дубровскими отменили. Он считает, что акции должны быть включены в конкурсную массу, для расчета с кредиторами сына экс-губернатора. Экс-губернатора Борис Дубровский, как и его сын, признан банкротом. Также обанкрочены семейные фирмы «Монтажник» и «ЧСК». Представители Дубровских со СМИ не общаются. Борис Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Накануне стало известно, что мошенники обманули в Москве дочь Дубровского Анну более чем на 168 млн рублей. Сначала она перевела неизвестным лицам около 30 млн, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Восемнадцатый арбитражный суд 24 ноября оставил в силе решение арбитражного суда Челябинской области по отмене сделке по дарению акций компании АО «ИК „Профит“», которые сын экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александр подарил своей сестре Анне. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Восемнадцатый арбитражный суд рассмотрел апелляционную жалобу Дубровской Анны на определение арбитражного суда Челябинской области признании сделки недействительной. Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документе. Активы «Профита» стали собственностью Александра Дубровского в апреле 2018 года. Акции продал младший брат владельца ММК Виктора Рашникова Сергей. Затем эти акции Александр Дубровский подарил сестре Анне. Она продала акции третьим лицам за 210 млн рублей. «Профит» контролирует сеть заправок в южных районах региона. Оценочно стоимость компании составляет 800 млн рублей. По требованию финансового управляющего Павла Стешенцева, сделку дарения между Дубровскими отменили. Он считает, что акции должны быть включены в конкурсную массу, для расчета с кредиторами сына экс-губернатора. Экс-губернатора Борис Дубровский, как и его сын, признан банкротом. Также обанкрочены семейные фирмы «Монтажник» и «ЧСК». Представители Дубровских со СМИ не общаются. Борис Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Накануне стало известно, что мошенники обманули в Москве дочь Дубровского Анну более чем на 168 млн рублей. Сначала она перевела неизвестным лицам около 30 млн, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им деньги.