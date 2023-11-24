В Москве мошенники оставили без денег и жилья дочь челябинского экс-губернатора

24 ноября 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Дочь Бориса Дубровского продала квартиру и перевела мошенникам 30 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники сумели обмануть в Москве дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анну более чем на 168 млн рублей. Сначала она перевела неизвестным лицам около 30 млн, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им деньги. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Действуя по инструкции злоумышленников Анна [Дубровская] в августе—сентябре перевела на чужой счет около 30 млн рублей личных сбережений. Мошенники также сумели убедить Дубровскую, что недвижимость нужно продать, чтобы на квартиру не наложили обременение. Она нашла покупателей и продала жилье за 130 миллионов, после чего перечислила деньги на тот же счет», — пишет издание. Началось все в августе, когда Дубровской пришло сообщение на оформление кредита в ВТБ на ее имя. Женщина позвонила в банк, где ее заверили, что никакого кредита нет. Однако на следующий день ей позвонил якобы сотрудник ВТБ, и вновь напугал взятым на нее кредитом.



Дочь экс-губернатора зашла в приложение, где увидела уведомление о кредите, хотя это была просто заявка. И Анна начала с того момента верить всему, что ей говорили мошенники. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская с 1 сентября стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13». Товарищество собственников действует уже 12 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 261 тысячу рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники сумели обмануть в Москве дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анну более чем на 168 млн рублей. Сначала она перевела неизвестным лицам около 30 млн, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им деньги. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Действуя по инструкции злоумышленников Анна [Дубровская] в августе—сентябре перевела на чужой счет около 30 млн рублей личных сбережений. Мошенники также сумели убедить Дубровскую, что недвижимость нужно продать, чтобы на квартиру не наложили обременение. Она нашла покупателей и продала жилье за 130 миллионов, после чего перечислила деньги на тот же счет», — пишет издание. Началось все в августе, когда Дубровской пришло сообщение на оформление кредита в ВТБ на ее имя. Женщина позвонила в банк, где ее заверили, что никакого кредита нет. Однако на следующий день ей позвонил якобы сотрудник ВТБ, и вновь напугал взятым на нее кредитом. Дочь экс-губернатора зашла в приложение, где увидела уведомление о кредите, хотя это была просто заявка. И Анна начала с того момента верить всему, что ей говорили мошенники. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская с 1 сентября стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13». Товарищество собственников действует уже 12 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 261 тысячу рублей.