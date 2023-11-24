В Москве мошенники оставили без денег и жилья дочь челябинского экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
Дочь Бориса Дубровского продала квартиру и перевела мошенникам 30 млн рублей Фото:

Мошенники сумели обмануть в Москве дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анну более чем на 168 млн рублей. Сначала она перевела неизвестным лицам около 30 млн, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им деньги. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Действуя по инструкции злоумышленников Анна [Дубровская] в августе—сентябре перевела на чужой счет около 30 млн рублей личных сбережений. Мошенники также сумели убедить Дубровскую, что недвижимость нужно продать, чтобы на квартиру не наложили обременение. Она нашла покупателей и продала жилье за 130 миллионов, после чего перечислила деньги на тот же счет», — пишет издание.

Началось все в августе, когда Дубровской пришло сообщение на оформление кредита в ВТБ на ее имя. Женщина позвонила в банк, где ее заверили, что никакого кредита нет. Однако на следующий день ей позвонил якобы сотрудник ВТБ, и вновь напугал взятым на нее кредитом.

Дочь экс-губернатора зашла в приложение, где увидела уведомление о кредите, хотя это была просто заявка. И Анна начала с того момента верить всему, что ей говорили мошенники.

Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская с 1 сентября стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13». Товарищество собственников действует уже 12 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 261 тысячу рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники сумели обмануть в Москве дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анну более чем на 168 млн рублей. Сначала она перевела неизвестным лицам около 30 млн, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им деньги. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Действуя по инструкции злоумышленников Анна [Дубровская] в августе—сентябре перевела на чужой счет около 30 млн рублей личных сбережений. Мошенники также сумели убедить Дубровскую, что недвижимость нужно продать, чтобы на квартиру не наложили обременение. Она нашла покупателей и продала жилье за 130 миллионов, после чего перечислила деньги на тот же счет», — пишет издание. Началось все в августе, когда Дубровской пришло сообщение на оформление кредита в ВТБ на ее имя. Женщина позвонила в банк, где ее заверили, что никакого кредита нет. Однако на следующий день ей позвонил якобы сотрудник ВТБ, и вновь напугал взятым на нее кредитом. Дочь экс-губернатора зашла в приложение, где увидела уведомление о кредите, хотя это была просто заявка. И Анна начала с того момента верить всему, что ей говорили мошенники. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская с 1 сентября стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13». Товарищество собственников действует уже 12 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 261 тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...