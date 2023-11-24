«Уральские валенки» ждут челябинцев на зимнем фестивале

25 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

На фестивале «Уральские валенки» пройдут мастер-классы и конкурсы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В городе Куса Челябинской области 2 декабря пройдет областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки». Посетить праздник приглашает правительство региона. «Традиционный фестиваль „Уральские валенки“ пройдет в первую зимнюю субботу, 2 декабря в Центре активного отдыха „Евразия“ (Куса)», — сообщается о мероприятии в официальном telegram-канале. Начало фестиваля состоится в 12 часов по местному времени. Посетителям обещают работу множество площадок, торговые ряды, проведение различных мастер-классов для взрослых и детей. Организаторы уверяют, что каждый посетитель сможет подобрать новогодние подарки для себя и свои близких. На фестивале гостей ждут интересные конкурсы, спортивные состязания, выступления местных и приглашенных артистов.

В городе Куса Челябинской области 2 декабря пройдет областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки». Посетить праздник приглашает правительство региона. «Традиционный фестиваль „Уральские валенки“ пройдет в первую зимнюю субботу, 2 декабря в Центре активного отдыха „Евразия“ (Куса)», — сообщается о мероприятии в официальном telegram-канале. Начало фестиваля состоится в 12 часов по местному времени. Посетителям обещают работу множество площадок, торговые ряды, проведение различных мастер-классов для взрослых и детей. Организаторы уверяют, что каждый посетитель сможет подобрать новогодние подарки для себя и свои близких. На фестивале гостей ждут интересные конкурсы, спортивные состязания, выступления местных и приглашенных артистов.