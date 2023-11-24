24 ноября 2023

«Уральские валенки» ждут челябинцев на зимнем фестивале

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремесленническая ярмарка. Пермь, валенки, обувь, ручная работа
На фестивале «Уральские валенки» пройдут мастер-классы и конкурсы Фото:

В городе Куса Челябинской области 2 декабря пройдет областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки». Посетить праздник приглашает правительство региона.

«Традиционный фестиваль „Уральские валенки“ пройдет в первую зимнюю субботу, 2 декабря в Центре активного отдыха „Евразия“ (Куса)», — сообщается о мероприятии в официальном telegram-канале. Начало фестиваля состоится в 12 часов по местному времени.

Посетителям обещают работу множество площадок, торговые ряды, проведение различных мастер-классов для взрослых и детей. Организаторы уверяют, что каждый посетитель сможет подобрать новогодние подарки для себя и свои близких. На фестивале гостей ждут интересные конкурсы, спортивные состязания, выступления местных и приглашенных артистов.

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В городе Куса Челябинской области 2 декабря пройдет областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки». Посетить праздник приглашает правительство региона. «Традиционный фестиваль „Уральские валенки“ пройдет в первую зимнюю субботу, 2 декабря в Центре активного отдыха „Евразия“ (Куса)», — сообщается о мероприятии в официальном telegram-канале. Начало фестиваля состоится в 12 часов по местному времени. Посетителям обещают работу множество площадок, торговые ряды, проведение различных мастер-классов для взрослых и детей. Организаторы уверяют, что каждый посетитель сможет подобрать новогодние подарки для себя и свои близких. На фестивале гостей ждут интересные конкурсы, спортивные состязания, выступления местных и приглашенных артистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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