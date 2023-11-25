В городе Алагир Северной Осетии неизвестный мужчина расстрелял прохожего. По информации очевидцев, было произведено не менее четырех выстрелов из травматического пистолета.
«Стрельба в Северной Осетии — мужчина открыл огонь из пистолета по прохожему в городе Алагир. Черный автомобиль подъехал к зданию на улице Хетагурова, и когда из него вышел мужчина, преступник достал травмат, открыл огонь и начал гоняться за своей жертвой. По словам очевидцев, всего было слышно 4-5 выстрелов», — передает telegram-канал Shot.
ЧП произошло около 22 часов вечера. После нападения, неизвестный мужчина сел в машину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с ранениями в медучреждение. Мотив нападения неизвестен. Стрелявшего ищут сотрудники полиции.
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