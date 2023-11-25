Происшествия Криминал В Северной Осетии мужчина четыре раза выстрелил в прохожего. Видео 26 ноября 2023 в 03:00 Размер текста - 17 + Нападавший совершил не менее четырех выстрелов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Алагир Северной Осетии неизвестный мужчина расстрелял прохожего. По информации очевидцев, было произведено не менее четырех выстрелов из травматического пистолета. «Стрельба в Северной Осетии — мужчина открыл огонь из пистолета по прохожему в городе Алагир. Черный автомобиль подъехал к зданию на улице Хетагурова, и когда из него вышел мужчина, преступник достал травмат, открыл огонь и начал гоняться за своей жертвой. По словам очевидцев, всего было слышно 4-5 выстрелов», — передает telegram-канал Shot. ЧП произошло около 22 часов вечера. После нападения, неизвестный мужчина сел в машину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с ранениями в медучреждение. Мотив нападения неизвестен. Стрелявшего ищут сотрудники полиции. В городе Алагир Северной Осетии неизвестный мужчина расстрелял прохожего. По информации очевидцев, было произведено не менее четырех выстрелов из травматического пистолета. «Стрельба в Северной Осетии — мужчина открыл огонь из пистолета по прохожему в городе Алагир. Черный автомобиль подъехал к зданию на улице Хетагурова, и когда из него вышел мужчина, преступник достал травмат, открыл огонь и начал гоняться за своей жертвой. По словам очевидцев, всего было слышно 4-5 выстрелов», — передает telegram-канал Shot. ЧП произошло около 22 часов вечера. После нападения, неизвестный мужчина сел в машину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с ранениями в медучреждение. Мотив нападения неизвестен. Стрелявшего ищут сотрудники полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям