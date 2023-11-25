25 ноября 2023

В Северной Осетии мужчина четыре раза выстрелил в прохожего. Видео

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Нападавший совершил не менее четырех выстрелов (архивное фото) Фото:

В городе Алагир Северной Осетии неизвестный мужчина расстрелял прохожего. По информации очевидцев, было произведено не менее четырех выстрелов из травматического пистолета.

«Стрельба в Северной Осетии — мужчина открыл огонь из пистолета по прохожему в городе Алагир. Черный автомобиль подъехал к зданию на улице Хетагурова, и когда из него вышел мужчина, преступник достал травмат, открыл огонь и начал гоняться за своей жертвой. По словам очевидцев, всего было слышно 4-5 выстрелов», — передает telegram-канал Shot.

ЧП произошло около 22 часов вечера. После нападения, неизвестный мужчина сел в машину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с ранениями в медучреждение. Мотив нападения неизвестен. Стрелявшего ищут сотрудники полиции.

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В городе Алагир Северной Осетии неизвестный мужчина расстрелял прохожего. По информации очевидцев, было произведено не менее четырех выстрелов из травматического пистолета. «Стрельба в Северной Осетии — мужчина открыл огонь из пистолета по прохожему в городе Алагир. Черный автомобиль подъехал к зданию на улице Хетагурова, и когда из него вышел мужчина, преступник достал травмат, открыл огонь и начал гоняться за своей жертвой. По словам очевидцев, всего было слышно 4-5 выстрелов», — передает telegram-канал Shot. ЧП произошло около 22 часов вечера. После нападения, неизвестный мужчина сел в машину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с ранениями в медучреждение. Мотив нападения неизвестен. Стрелявшего ищут сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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