26 ноября 2023
25 ноября 2023

Пермяки боятся за детей из-за торчащей в парке арматуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк УрГУПС. Екатеринбург, зима, парк ургупс
Посетители парка «Балатово» переживают, что могут быть пострадавшие Фото:

В Балатовском парке Перми из-под снега торчит арматура. Обеспокоенные горожане считают, что могут пораниться дети. Фотографию пермяки опубликовали в сообществе «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке „Балатово“ в нескольких местах вот такие штыри из арматуры торчат. Снегом засыплет еще чуть-чуть и не видно их будет. Дети могут упасть, катаясь на лыжах, ну или просто прыгнуть в сугроб. И будет беда. Очень опасно», — написали пермяки.

В комментариях к посту, пермяки сравнили торчащую арматуру с капканом и сошлись во мнении, что она выглядит устрашающе. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми.

Если на торчащую арматуру случайно упасть, то можно пострадать
Если на торчащую арматуру случайно упасть, то можно пострадать

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В Балатовском парке Перми из-под снега торчит арматура. Обеспокоенные горожане считают, что могут пораниться дети. Фотографию пермяки опубликовали в сообществе «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В парке „Балатово“ в нескольких местах вот такие штыри из арматуры торчат. Снегом засыплет еще чуть-чуть и не видно их будет. Дети могут упасть, катаясь на лыжах, ну или просто прыгнуть в сугроб. И будет беда. Очень опасно», — написали пермяки. В комментариях к посту, пермяки сравнили торчащую арматуру с капканом и сошлись во мнении, что она выглядит устрашающе. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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