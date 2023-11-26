Посетители парка «Балатово» переживают, что могут быть пострадавшие
В Балатовском парке Перми из-под снега торчит арматура. Обеспокоенные горожане считают, что могут пораниться дети. Фотографию пермяки опубликовали в сообществе «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«В парке „Балатово“ в нескольких местах вот такие штыри из арматуры торчат. Снегом засыплет еще чуть-чуть и не видно их будет. Дети могут упасть, катаясь на лыжах, ну или просто прыгнуть в сугроб. И будет беда. Очень опасно», — написали пермяки.
В комментариях к посту, пермяки сравнили торчащую арматуру с капканом и сошлись во мнении, что она выглядит устрашающе. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми.
Если на торчащую арматуру случайно упасть, то можно пострадать
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