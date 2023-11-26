Пермяки боятся за детей из-за торчащей в парке арматуры. Фото

27 ноября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Посетители парка «Балатово» переживают, что могут быть пострадавшие Фото: Размик Закарян © URA.RU В Балатовском парке Перми из-под снега торчит арматура. Обеспокоенные горожане считают, что могут пораниться дети. Фотографию пермяки опубликовали в сообществе «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В парке „Балатово“ в нескольких местах вот такие штыри из арматуры торчат. Снегом засыплет еще чуть-чуть и не видно их будет. Дети могут упасть, катаясь на лыжах, ну или просто прыгнуть в сугроб. И будет беда. Очень опасно», — написали пермяки. В комментариях к посту, пермяки сравнили торчащую арматуру с капканом и сошлись во мнении, что она выглядит устрашающе. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Если на торчащую арматуру случайно упасть, то можно пострадать Сообщество «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-149304838_54410

В Балатовском парке Перми из-под снега торчит арматура. Обеспокоенные горожане считают, что могут пораниться дети. Фотографию пермяки опубликовали в сообществе «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В парке „Балатово“ в нескольких местах вот такие штыри из арматуры торчат. Снегом засыплет еще чуть-чуть и не видно их будет. Дети могут упасть, катаясь на лыжах, ну или просто прыгнуть в сугроб. И будет беда. Очень опасно», — написали пермяки. В комментариях к посту, пермяки сравнили торчащую арматуру с капканом и сошлись во мнении, что она выглядит устрашающе. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми.