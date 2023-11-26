Мошенники рассылают сообщения пермякам от имени статусного депутата заксобрания

27 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Сообщения приходят якобы от Валерия Сухих Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Пермского края начали приходить сообщения с сомнительным содержанием от якобы председателя пермского заксобрания Валерия Сухих. Сообщения рассылают мошенники с фейкового аккаунта. Об этом предупредила пресс-служба заксобрания в своем telegram-канале. «Будьте внимательны — мошенники. Стали известны случаи, когда пермякам приходят сообщения от имени председателя Законодательного Собрания Пермского края», — говорится в telegram-канале. Пермяков просят игнорировать сообщения от такого адресанта и рекомендуют заблокировать пользователя. Это не первый случай за последнее время, когда мошенники от имени пермских чиновников рассылают сообщения жителям региона. Ранее злоумышленники использовали личность мэра города Эдуарда Соснина, министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой.

Жителям Пермского края начали приходить сообщения с сомнительным содержанием от якобы председателя пермского заксобрания Валерия Сухих. Сообщения рассылают мошенники с фейкового аккаунта. Об этом предупредила пресс-служба заксобрания в своем telegram-канале. «Будьте внимательны — мошенники. Стали известны случаи, когда пермякам приходят сообщения от имени председателя Законодательного Собрания Пермского края», — говорится в telegram-канале. Пермяков просят игнорировать сообщения от такого адресанта и рекомендуют заблокировать пользователя. Это не первый случай за последнее время, когда мошенники от имени пермских чиновников рассылают сообщения жителям региона. Ранее злоумышленники использовали личность мэра города Эдуарда Соснина, министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой.