Пресс-служба мэрии просит перепроверять информацию в сообщениях Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми от имени мэра Эдуарда Соснина мошенники рассылают сообщения сомнительного содержания в Telegram. Аккаунт является фейковым, предупреждает пресс-служба администрации города.

«Мошенники рассылают сообщения от имени главы города Эдуарда Соснина. Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Эдуарду Соснину», — сообщили в пресс-службе мэрии. Пермяков просят быть внимательными и проверять информацию.

Это уже не первый случай рассылки сообщений с фейковых аккаунтов пермских чиновников. Ранее мошенники писали от имени первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой, министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и начальника инспекции государственной жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова.