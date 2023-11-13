От имени мэра Перми рассылают фейковые сообщения. Скрин

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Городские зарисовки. Екатеринбург, телефон, смартфон, соцсети, общение, мобильник, смартфон в руке, телефоны в руках
Пресс-служба мэрии просит перепроверять информацию в сообщениях Фото:

В Перми от имени мэра Эдуарда Соснина мошенники рассылают сообщения сомнительного содержания в Telegram. Аккаунт является фейковым, предупреждает пресс-служба администрации города.

«Мошенники рассылают сообщения от имени главы города Эдуарда Соснина. Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Эдуарду Соснину», — сообщили в пресс-службе мэрии. Пермяков просят быть внимательными и проверять информацию.

Это уже не первый случай рассылки сообщений с фейковых аккаунтов пермских чиновников. Ранее мошенники писали от имени первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой, министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и начальника инспекции государственной жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова.

Сообщения рассылают в Telegram
Сообщения рассылают в Telegram

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В Перми от имени мэра Эдуарда Соснина мошенники рассылают сообщения сомнительного содержания в Telegram. Аккаунт является фейковым, предупреждает пресс-служба администрации города. «Мошенники рассылают сообщения от имени главы города Эдуарда Соснина. Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Эдуарду Соснину», — сообщили в пресс-службе мэрии. Пермяков просят быть внимательными и проверять информацию. Это уже не первый случай рассылки сообщений с фейковых аккаунтов пермских чиновников. Ранее мошенники писали от имени первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой, министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и начальника инспекции государственной жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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