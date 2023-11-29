В думе ХМАО попросили вице-губернатора «оцифровать» депутатов

Депутат Селюков попросил замгубернатора по IT Ципорина цифровизировать думу ХМАО
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Депутат Михаил Селюков попросил замгубернатора по IT Павла Ципорина цифровизировать думу ХМАО Фото:

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков во время заседания окружного парламента обратился к вице-губернатору Павлу Ципорину с просьбой «оцифровать депутатов». Разговор состоялся во время отчета чиновника перед народными избранниками, передает корреспондент URA.RU.

«Наверное, сегодня уже настало время вводить сервис „цифровой депутат“, и, наверное, депутатам было бы проще и легче использовать электронную цифровую подпись, современную систему документооборота, удаленное рабочее место, учебные программы. Я говорю не только про думу Югры, но и про муниципальные думы. Вы готовы помочь оцифровать депутатов?» — задался вопросом Селюков.

Ципорин, поднаторевший в создании нейроассистента для губернатора Югры Натальи Комаровой, пообещал помочь и с «цифровизацией» парламентариев. «Если говорить про электронный документооборот, вы уже включены в принципе в него на этапе обмена документами органов власти с думой. Самих депутатов подключить можем хоть завтра, лицензий у нас достаточно. Если депутатский корпус готов, Борис Сергеевич [Хохряков, спикер думы ХМАО] отмашку дает, и мы это организуем», — прокомментировал Ципорин.

Ранее URA.RU сообщало, что IT-блок правительства ХМАО разработал для Комаровой цифрового ассистента. Нейросеть поможет главы региона готовить аналитические отчеты, хранить нормативную базу.

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Депутат думы ХМАО Михаил Селюков во время заседания окружного парламента обратился к вице-губернатору Павлу Ципорину с просьбой «оцифровать депутатов». Разговор состоялся во время отчета чиновника перед народными избранниками, передает корреспондент URA.RU. «Наверное, сегодня уже настало время вводить сервис „цифровой депутат“, и, наверное, депутатам было бы проще и легче использовать электронную цифровую подпись, современную систему документооборота, удаленное рабочее место, учебные программы. Я говорю не только про думу Югры, но и про муниципальные думы. Вы готовы помочь оцифровать депутатов?» — задался вопросом Селюков. Ципорин, поднаторевший в создании нейроассистента для губернатора Югры Натальи Комаровой, пообещал помочь и с «цифровизацией» парламентариев. «Если говорить про электронный документооборот, вы уже включены в принципе в него на этапе обмена документами органов власти с думой. Самих депутатов подключить можем хоть завтра, лицензий у нас достаточно. Если депутатский корпус готов, Борис Сергеевич [Хохряков, спикер думы ХМАО] отмашку дает, и мы это организуем», — прокомментировал Ципорин. Ранее URA.RU сообщало, что IT-блок правительства ХМАО разработал для Комаровой цифрового ассистента. Нейросеть поможет главы региона готовить аналитические отчеты, хранить нормативную базу.
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