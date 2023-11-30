Власти ХМАО потребовали от нефтеразведочной компании вернуть лесные участки

01 декабря 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Нефтеразведчики из ХМАО не возвращают лесные участки Депнедрам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО атакует исками Назымскую НГРЭ (нефтегазоразведочную экспедицию) с требованием вернуть лесные участки. В картотеке арбитражного суда зарегистрировано 15 заявлений от Депнедра. «Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО обратился в окружной арбитражный суд с иском к АО „Назымская нефтегазоразведочная экспедиция“ о взыскании неустойки за нарушение сроков приведения в состояние пригодное для использования в лесном хозяйстве и сроков возврата лесных участков по договору аренды. Суд принял исковые заявления и возбудил производство по делу», — указано в документах суда. Владельцем Назымской НГРЭ является нефтяная акционерная компания «АКИ-Отыр» из Ханты-Мансийска, подконтрольная компании ПАО НК «РуссНефть». Первый арендный договор на участок недр для поиска полезных ископаемых был заключен в 2007 году. Позже его расторгли, но нефтегазоразведчики так не вернули государственную собственность. По данным СБИС у компании на протяжении последних четырех лет падает выручка. За 2022 год Назымская НГРЭ ушла «в минус» на полмиллиарда рублей, а ее счета заблокированы налоговой. Агентство направило в АО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» и в Депнедр ХМАО запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что Назымская нефтегазоразведочная экспедиция находится на грани банкротства. 100% акций проблемного актива купили британские инвесторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО атакует исками Назымскую НГРЭ (нефтегазоразведочную экспедицию) с требованием вернуть лесные участки. В картотеке арбитражного суда зарегистрировано 15 заявлений от Депнедра. «Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО обратился в окружной арбитражный суд с иском к АО „Назымская нефтегазоразведочная экспедиция“ о взыскании неустойки за нарушение сроков приведения в состояние пригодное для использования в лесном хозяйстве и сроков возврата лесных участков по договору аренды. Суд принял исковые заявления и возбудил производство по делу», — указано в документах суда. Владельцем Назымской НГРЭ является нефтяная акционерная компания «АКИ-Отыр» из Ханты-Мансийска, подконтрольная компании ПАО НК «РуссНефть». Первый арендный договор на участок недр для поиска полезных ископаемых был заключен в 2007 году. Позже его расторгли, но нефтегазоразведчики так не вернули государственную собственность. По данным СБИС у компании на протяжении последних четырех лет падает выручка. За 2022 год Назымская НГРЭ ушла «в минус» на полмиллиарда рублей, а ее счета заблокированы налоговой. Агентство направило в АО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» и в Депнедр ХМАО запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что Назымская нефтегазоразведочная экспедиция находится на грани банкротства. 100% акций проблемного актива купили британские инвесторы.