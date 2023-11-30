«Ученик года» из Челябинска выпал из окна в Москве

30 ноября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Выпавший из окна челябинец учился на пятом курсе медуниверситета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Ученик года» из Челябинской области погиб после падения из окна общежития медуниверситета в Москве. Он стал победителем регионального конкурса в 2018 году и учился на пятом курсе медицинского университета имени Сеченова. «Егор Ф. был студентом пятого курса медицинского университета имени Сеченова. Трагедия произошла вечером 29-го ноября — тело нашли под окнами общежития», — пишет telegram-канал Baza. По данным источника, следов борьбы и записок в комнате студента не обнаружено. Незадолго до гибели он находился там один.

«Ученик года» из Челябинской области погиб после падения из окна общежития медуниверситета в Москве. Он стал победителем регионального конкурса в 2018 году и учился на пятом курсе медицинского университета имени Сеченова. «Егор Ф. был студентом пятого курса медицинского университета имени Сеченова. Трагедия произошла вечером 29-го ноября — тело нашли под окнами общежития», — пишет telegram-канал Baza. По данным источника, следов борьбы и записок в комнате студента не обнаружено. Незадолго до гибели он находился там один.