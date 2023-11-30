«Ученик года» из Челябинска выпал из окна в Москве

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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Выпавший из окна челябинец учился на пятом курсе медуниверситета Фото:

«Ученик года» из Челябинской области погиб после падения из окна общежития медуниверситета в Москве. Он стал победителем регионального конкурса в 2018 году и учился на пятом курсе медицинского университета имени Сеченова.

«Егор Ф. был студентом пятого курса медицинского университета имени Сеченова. Трагедия произошла вечером 29-го ноября — тело нашли под окнами общежития», — пишет telegram-канал Baza.

По данным источника, следов борьбы и записок в комнате студента не обнаружено. Незадолго до гибели он находился там один.

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«Ученик года» из Челябинской области погиб после падения из окна общежития медуниверситета в Москве. Он стал победителем регионального конкурса в 2018 году и учился на пятом курсе медицинского университета имени Сеченова. «Егор Ф. был студентом пятого курса медицинского университета имени Сеченова. Трагедия произошла вечером 29-го ноября — тело нашли под окнами общежития», — пишет telegram-канал Baza. По данным источника, следов борьбы и записок в комнате студента не обнаружено. Незадолго до гибели он находился там один.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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