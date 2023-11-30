Челябинский военный получил срок в колонии за неделю отсутствия в части

Военнослужащего из Челябинской области осудили за то, что он неделю отсутствовал в части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, его на один год отправили в колонию-поселение.
«Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, самовольно оставившего место службы. Суд признал рядового виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там рассказали, что военный покинул часть 3 марта текущего года. При этом он не имел для этого уважительных причин, а просто хотел отдохнуть от несения службы. Но уже через шесть дней рядовой заявил о себе в военную комендатуру. Его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.