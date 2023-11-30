30 ноября 2023

Челябинский военный получил срок в колонии за неделю отсутствия в части

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Суд признал рядового виновным в самовольном оставлении части Фото:

Военнослужащего из Челябинской области осудили за то, что он неделю отсутствовал в части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, его на один год отправили в колонию-поселение.

«Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, самовольно оставившего место службы. Суд признал рядового виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что военный покинул часть 3 марта текущего года. При этом он не имел для этого уважительных причин, а просто хотел отдохнуть от несения службы. Но уже через шесть дней рядовой заявил о себе в военную комендатуру. Его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

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Военнослужащего из Челябинской области осудили за то, что он неделю отсутствовал в части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, его на один год отправили в колонию-поселение. «Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, самовольно оставившего место службы. Суд признал рядового виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что военный покинул часть 3 марта текущего года. При этом он не имел для этого уважительных причин, а просто хотел отдохнуть от несения службы. Но уже через шесть дней рядовой заявил о себе в военную комендатуру. Его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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