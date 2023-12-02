Происшествия Пожары Прокуратура ХМАО начала проверку после пожара в Березово. Видео 03 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 + В результате ЧП пострадали жители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Березово (ХМАО) рано утром 3 декабря произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по улице Астраханцева. Прокуратура округа начала проверку по данному ЧП. «По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту произошедшего 3 декабря 2023 года пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Астраханцева, 70 в п. г. т. Березово. В результате происшествия пострадали граждане», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ходе проверки будут установлены причины ЧП, а также соблюдение противопожарных требований ответственными лицами. Прокуратура оценит своевременность реагирования МЧС и оказание помощи пострадавшим жителям. По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 8:20. Пожар начался в первом подъезде и быстро распространился на кровлю. Горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров. В поселке Березово (ХМАО) рано утром 3 декабря произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по улице Астраханцева. Прокуратура округа начала проверку по данному ЧП. «По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту произошедшего 3 декабря 2023 года пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Астраханцева, 70 в п. г. т. Березово. В результате происшествия пострадали граждане», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ходе проверки будут установлены причины ЧП, а также соблюдение противопожарных требований ответственными лицами. Прокуратура оценит своевременность реагирования МЧС и оказание помощи пострадавшим жителям. По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 8:20. Пожар начался в первом подъезде и быстро распространился на кровлю. Горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям