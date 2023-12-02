В поселке Березово (ХМАО) рано утром 3 декабря произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по улице Астраханцева. Прокуратура округа начала проверку по данному ЧП.
«По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту произошедшего 3 декабря 2023 года пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Астраханцева, 70 в п. г. т. Березово. В результате происшествия пострадали граждане», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В ходе проверки будут установлены причины ЧП, а также соблюдение противопожарных требований ответственными лицами. Прокуратура оценит своевременность реагирования МЧС и оказание помощи пострадавшим жителям.
По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 8:20. Пожар начался в первом подъезде и быстро распространился на кровлю. Горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров.
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