02 декабря 2023
01 декабря 2023

Прокуратура ХМАО начала проверку после пожара в Березово. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, прокуратура
В результате ЧП пострадали жители Фото:

В поселке Березово (ХМАО) рано утром 3 декабря произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по улице Астраханцева. Прокуратура округа начала проверку по данному ЧП.

«По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту произошедшего 3 декабря 2023 года пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Астраханцева, 70 в п. г. т. Березово. В результате происшествия пострадали граждане», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины ЧП, а также соблюдение противопожарных требований ответственными лицами. Прокуратура оценит своевременность реагирования МЧС и оказание помощи пострадавшим жителям.

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 8:20. Пожар начался в первом подъезде и быстро распространился на кровлю. Горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

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В поселке Березово (ХМАО) рано утром 3 декабря произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по улице Астраханцева. Прокуратура округа начала проверку по данному ЧП. «По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту произошедшего 3 декабря 2023 года пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Астраханцева, 70 в п. г. т. Березово. В результате происшествия пострадали граждане», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ходе проверки будут установлены причины ЧП, а также соблюдение противопожарных требований ответственными лицами. Прокуратура оценит своевременность реагирования МЧС и оказание помощи пострадавшим жителям. По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 8:20. Пожар начался в первом подъезде и быстро распространился на кровлю. Горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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