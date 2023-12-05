Основатель «Яблока» Явлинский придумал, как помирить россиян и украинцев

Основатель «Яблока» Явлинский: РФ и Украину нужно помирить по примеру Эльзаса

05 декабря 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Григорий Явлинский сообщил, что чувствует большую ответственность за конфликт на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россию и Украину нужно примирить по примеру Франции и Германии. С таким мнением выступил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. «Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? <…> Надо брать пример», — заявил Явлинский в беседе с РБК. По его словам, данная теория доказала, что мир существует. Ранее Явлинский сообщил, что он предлагал в ноябре во время разговора с президентом России Владимиром Путиным стать посредником в переговорах с Украиной, передает RT. По его словам, для начала необходимо договориться о прекращении огня.

Россию и Украину нужно примирить по примеру Франции и Германии. С таким мнением выступил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. «Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? <…> Надо брать пример», — заявил Явлинский в беседе с РБК. По его словам, данная теория доказала, что мир существует. Ранее Явлинский сообщил, что он предлагал в ноябре во время разговора с президентом России Владимиром Путиным стать посредником в переговорах с Украиной, передает RT. По его словам, для начала необходимо договориться о прекращении огня.