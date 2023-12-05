Основатель «Яблока» Явлинский придумал, как помирить россиян и украинцев

Григорий Явлинский сообщил, что чувствует большую ответственность за конфликт на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россию и Украину нужно примирить по примеру Франции и Германии. С таким мнением выступил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? <…> Надо брать пример», — заявил Явлинский в беседе с РБК. По его словам, данная теория доказала, что мир существует.
Ранее Явлинский сообщил, что он предлагал в ноябре во время разговора с президентом России Владимиром Путиным стать посредником в переговорах с Украиной, передает
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