Основатель «Яблока» Явлинский придумал, как помирить россиян и украинцев

Основатель «Яблока» Явлинский: РФ и Украину нужно помирить по примеру Эльзаса
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ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты РФ Григория Явлинского с избирателями. Челябинск, явлинский григорий, указательный палец вверх
Григорий Явлинский сообщил, что чувствует большую ответственность за конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россию и Украину нужно примирить по примеру Франции и Германии. С таким мнением выступил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? <…> Надо брать пример», — заявил Явлинский в беседе с РБК. По его словам, данная теория доказала, что мир существует.

Ранее Явлинский сообщил, что он предлагал в ноябре во время разговора с президентом России Владимиром Путиным стать посредником в переговорах с Украиной, передает RT. По его словам, для начала необходимо договориться о прекращении огня.

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Россию и Украину нужно примирить по примеру Франции и Германии. С таким мнением выступил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. «Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? <…> Надо брать пример», — заявил Явлинский в беседе с РБК. По его словам, данная теория доказала, что мир существует. Ранее Явлинский сообщил, что он предлагал в ноябре во время разговора с президентом России Владимиром Путиным стать посредником в переговорах с Украиной, передает RT. По его словам, для начала необходимо договориться о прекращении огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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