В Ильинском округе жителям предлагают возглавить местный пункт полиции

В городе Чермоз Ильинского городского округа (Пермский край) ищут начальника пункта полиции. Объявление о вакансиях размещено в группе «Чермоз — мала родина» в соцсети «ВКонтакте».
«Отдел МВД по Ильинскому городскому округу проводит набор на замещение вакантных должностей: начальник пункта полиции (дислокация г. Чермоз); начальник отделения уголовного розыска; оперуполномоченный отделения уголовного розыска; заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых», — указано в объявлении.
Также требуются полицейские в отдел конвоирования, инспектор ГИБДД, следователь и участковый. Ранее начальника в местный отделе МВД искали в Чайковском. Проработавший на этой должности Владимир Котельников уволился в связи с выходом на пенсию.
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