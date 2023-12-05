В Ильинском округе жителям предлагают возглавить местный пункт полиции

06 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

В Чермозе не хватает сотрудников полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Чермоз Ильинского городского округа (Пермский край) ищут начальника пункта полиции. Объявление о вакансиях размещено в группе «Чермоз — мала родина» в соцсети «ВКонтакте». «Отдел МВД по Ильинскому городскому округу проводит набор на замещение вакантных должностей: начальник пункта полиции (дислокация г. Чермоз); начальник отделения уголовного розыска; оперуполномоченный отделения уголовного розыска; заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых», — указано в объявлении. Также требуются полицейские в отдел конвоирования, инспектор ГИБДД, следователь и участковый. Ранее начальника в местный отделе МВД искали в Чайковском. Проработавший на этой должности Владимир Котельников уволился в связи с выходом на пенсию.

В городе Чермоз Ильинского городского округа (Пермский край) ищут начальника пункта полиции. Объявление о вакансиях размещено в группе «Чермоз — мала родина» в соцсети «ВКонтакте». «Отдел МВД по Ильинскому городскому округу проводит набор на замещение вакантных должностей: начальник пункта полиции (дислокация г. Чермоз); начальник отделения уголовного розыска; оперуполномоченный отделения уголовного розыска; заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых», — указано в объявлении. Также требуются полицейские в отдел конвоирования, инспектор ГИБДД, следователь и участковый. Ранее начальника в местный отделе МВД искали в Чайковском. Проработавший на этой должности Владимир Котельников уволился в связи с выходом на пенсию.