05 декабря 2023

В Ильинском округе жителям предлагают возглавить местный пункт полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Оса. Пермь, полицейский уаз, отдел полиции
В Чермозе не хватает сотрудников полиции Фото:

В городе Чермоз Ильинского городского округа (Пермский край) ищут начальника пункта полиции. Объявление о вакансиях размещено в группе «Чермоз — мала родина» в соцсети «ВКонтакте».

«Отдел МВД по Ильинскому городскому округу проводит набор на замещение вакантных должностей: начальник пункта полиции (дислокация г. Чермоз); начальник отделения уголовного розыска; оперуполномоченный отделения уголовного розыска; заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых», — указано в объявлении.

Также требуются полицейские в отдел конвоирования, инспектор ГИБДД, следователь и участковый. Ранее начальника в местный отделе МВД искали в Чайковском. Проработавший на этой должности Владимир Котельников уволился в связи с выходом на пенсию.

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В городе Чермоз Ильинского городского округа (Пермский край) ищут начальника пункта полиции. Объявление о вакансиях размещено в группе «Чермоз — мала родина» в соцсети «ВКонтакте». «Отдел МВД по Ильинскому городскому округу проводит набор на замещение вакантных должностей: начальник пункта полиции (дислокация г. Чермоз); начальник отделения уголовного розыска; оперуполномоченный отделения уголовного розыска; заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых», — указано в объявлении. Также требуются полицейские в отдел конвоирования, инспектор ГИБДД, следователь и участковый. Ранее начальника в местный отделе МВД искали в Чайковском. Проработавший на этой должности Владимир Котельников уволился в связи с выходом на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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