Росгвардия в пермском медвузе ищет сотрудников для работы в Херсонской области

01 декабря 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Выпускники ПГМУ могут стать сотрудниками Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Управление Росгвардии по Пермском краю обратилось к руководству медицинского университета (ПГМУ) с просьбой посодействовать в поиске сотрудников для работы в Херсонской области. Выпускникам вуза предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. «Для выпускников вашего учебного заведения появились вакансии для службы во вновь создаваемом Управлении Росгвардии по Херсонской области. Заработная плата на период проведения специальной военной операции от 150 тысяч рублей», — говорится в письме врио начальника пермского управления Росгвардии Сергея Черепанова к и. о. ректора ПГМУ Наталии Минаевой. Документ опубликован на сайте вуза. В Росгвардию требуются врач группы медицинского обеспечения и фельдшер ОМОН. Им будут присвоены звания капитана и старшего лейтенанта полиции соответственно. Кроме зарплаты специалистам предоставят ряд льгот. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Херсонской области, вынужденно переехавшие в Прикамье, получат единовременные выплату в 100 тысяч рублей. Кроме того, они могут претендовать на деньги для покупки жилья. Некоторые жители региона покинули его после ударов со стороны Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса.

Управление Росгвардии по Пермском краю обратилось к руководству медицинского университета (ПГМУ) с просьбой посодействовать в поиске сотрудников для работы в Херсонской области. Выпускникам вуза предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. «Для выпускников вашего учебного заведения появились вакансии для службы во вновь создаваемом Управлении Росгвардии по Херсонской области. Заработная плата на период проведения специальной военной операции от 150 тысяч рублей», — говорится в письме врио начальника пермского управления Росгвардии Сергея Черепанова к и. о. ректора ПГМУ Наталии Минаевой. Документ опубликован на сайте вуза. В Росгвардию требуются врач группы медицинского обеспечения и фельдшер ОМОН. Им будут присвоены звания капитана и старшего лейтенанта полиции соответственно. Кроме зарплаты специалистам предоставят ряд льгот. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Херсонской области, вынужденно переехавшие в Прикамье, получат единовременные выплату в 100 тысяч рублей. Кроме того, они могут претендовать на деньги для покупки жилья. Некоторые жители региона покинули его после ударов со стороны Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса.