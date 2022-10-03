В пермском городе ищут начальника полиции

В Чайковском открыта вакансия начальника отдела полиции

04 октября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Предыдущий глава ОМВД Владимир Котельников подал в отставку в связи с выходом на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отделе МВД по Чайковскому городскому округу (Пермский край) ищут сотрудника на должность главы. Предыдущий начальник отдела Владимир Котельников покинул должность. Информация появилась на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Отдел МВД России по Чайковскому городскому округу. Начальник — вакансия», — сообщается на сайте. В пресс-службе МВД по Пермскому краю подтвердили, что экс-начальник ОМВД Чайковского Владимир Котельников покинул должность. Бывший глава подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Эту должность Котельников занимал с 2018 года.

В отделе МВД по Чайковскому городскому округу (Пермский край) ищут сотрудника на должность главы. Предыдущий начальник отдела Владимир Котельников покинул должность. Информация появилась на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Отдел МВД России по Чайковскому городскому округу. Начальник — вакансия», — сообщается на сайте. В пресс-службе МВД по Пермскому краю подтвердили, что экс-начальник ОМВД Чайковского Владимир Котельников покинул должность. Бывший глава подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Эту должность Котельников занимал с 2018 года.