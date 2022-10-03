03 октября 2022

В пермском городе ищут начальника полиции

В Чайковском открыта вакансия начальника отдела полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Предыдущий глава ОМВД Владимир Котельников подал в отставку в связи с выходом на пенсию Фото:

В отделе МВД по Чайковскому городскому округу (Пермский край) ищут сотрудника на должность главы. Предыдущий начальник отдела Владимир Котельников покинул должность. Информация появилась на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Отдел МВД России по Чайковскому городскому округу. Начальник — вакансия», — сообщается на сайте.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю подтвердили, что экс-начальник ОМВД Чайковского Владимир Котельников покинул должность. Бывший глава подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Эту должность Котельников занимал с 2018 года.

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В отделе МВД по Чайковскому городскому округу (Пермский край) ищут сотрудника на должность главы. Предыдущий начальник отдела Владимир Котельников покинул должность. Информация появилась на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Отдел МВД России по Чайковскому городскому округу. Начальник — вакансия», — сообщается на сайте. В пресс-службе МВД по Пермскому краю подтвердили, что экс-начальник ОМВД Чайковского Владимир Котельников покинул должность. Бывший глава подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Эту должность Котельников занимал с 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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