Politico: экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток

06 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Цинь Ган пропал после 25 июня Фото: Георгий Бергал © URA.RU Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган, которого отстранили в июле от своей должности, скончался в результате пыток или самоубийства в военном госпитале Пекина, где лечатся высшие должностные лица государства. Об этом сообщили в газете Politico со ссылкой на информированные источники. «Цинь умер в результате самоубийства или пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине, где лечат высших руководителей Китая», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что множество политиков были арестованы, исчезли или были доведены до самоубийства. Цинь Ган внезапно исчез после того, как 25 июня у него прошла встреча с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Авторы статьи отметили, что российский замминистра после встречи с Цинь якобы посетил Китай, чтобы оповестить председателя КНР Си Цзиньпина о том, что глава МИД и несколько военных были скомпрометированы спецслужбами Запада. Ранее сообщалось, что Цинь Ган перестал появляться в публичном поле с 25 июня. В парламенте Китая приняли решение назначить главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД.

Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган, которого отстранили в июле от своей должности, скончался в результате пыток или самоубийства в военном госпитале Пекина, где лечатся высшие должностные лица государства. Об этом сообщили в газете Politico со ссылкой на информированные источники. «Цинь умер в результате самоубийства или пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине, где лечат высших руководителей Китая», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что множество политиков были арестованы, исчезли или были доведены до самоубийства. Цинь Ган внезапно исчез после того, как 25 июня у него прошла встреча с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Авторы статьи отметили, что российский замминистра после встречи с Цинь якобы посетил Китай, чтобы оповестить председателя КНР Си Цзиньпина о том, что глава МИД и несколько военных были скомпрометированы спецслужбами Запада. Ранее сообщалось, что Цинь Ган перестал появляться в публичном поле с 25 июня. В парламенте Китая приняли решение назначить главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД.