Politico: экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток

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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, кнр, китайский флаг, флаг китайской народной республики, флаг китай
Цинь Ган пропал после 25 июня Фото:

Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган, которого отстранили в июле от своей должности, скончался в результате пыток или самоубийства в военном госпитале Пекина, где лечатся высшие должностные лица государства. Об этом сообщили в газете Politico со ссылкой на информированные источники.

«Цинь умер в результате самоубийства или пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине, где лечат высших руководителей Китая», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что множество политиков были арестованы, исчезли или были доведены до самоубийства.

Цинь Ган внезапно исчез после того, как 25 июня у него прошла встреча с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Авторы статьи отметили, что российский замминистра после встречи с Цинь якобы посетил Китай, чтобы оповестить председателя КНР Си Цзиньпина о том, что глава МИД и несколько военных были скомпрометированы спецслужбами Запада.

Ранее сообщалось, что Цинь Ган перестал появляться в публичном поле с 25 июня. В парламенте Китая приняли решение назначить главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД.

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Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган, которого отстранили в июле от своей должности, скончался в результате пыток или самоубийства в военном госпитале Пекина, где лечатся высшие должностные лица государства. Об этом сообщили в газете Politico со ссылкой на информированные источники. «Цинь умер в результате самоубийства или пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине, где лечат высших руководителей Китая», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что множество политиков были арестованы, исчезли или были доведены до самоубийства. Цинь Ган внезапно исчез после того, как 25 июня у него прошла встреча с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Авторы статьи отметили, что российский замминистра после встречи с Цинь якобы посетил Китай, чтобы оповестить председателя КНР Си Цзиньпина о том, что глава МИД и несколько военных были скомпрометированы спецслужбами Запада. Ранее сообщалось, что Цинь Ган перестал появляться в публичном поле с 25 июня. В парламенте Китая приняли решение назначить главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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