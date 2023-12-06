В УрФУ ввели дистант

06 декабря 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

На целую неделю УрФУ переводит своих студентов на дистант Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели дистант. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «С 7 по 13 декабря в вузе будет дистанционная форма обучения. Такие меры связаны с морозной погодой, которая установилась в регионе», — говорится в сообщении. Сильные морозы ниже нормы на 17-22 градуса сохранятся в Свердловской области до 12 декабря. В регионе будет слабый ветер и малооблачно. В Екатеринбурге днем будет от -21 до -23 градусов, вечером температура опустится до уровня от -25 до -27 градусов.

В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели дистант. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «С 7 по 13 декабря в вузе будет дистанционная форма обучения. Такие меры связаны с морозной погодой, которая установилась в регионе», — говорится в сообщении. Сильные морозы ниже нормы на 17-22 градуса сохранятся в Свердловской области до 12 декабря. В регионе будет слабый ветер и малооблачно. В Екатеринбурге днем будет от -21 до -23 градусов, вечером температура опустится до уровня от -25 до -27 градусов.