В УрФУ ввели дистант

На целую неделю УрФУ переводит своих студентов на дистант
В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели дистант. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«С 7 по 13 декабря в вузе будет дистанционная форма обучения. Такие меры связаны с морозной погодой, которая установилась в регионе», — говорится в сообщении.
Сильные морозы ниже нормы на 17-22 градуса сохранятся в Свердловской области до 12 декабря. В регионе будет слабый ветер и малооблачно. В Екатеринбурге днем будет от -21 до -23 градусов, вечером температура опустится до уровня от -25 до -27 градусов.
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