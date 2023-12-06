В УрФУ ввели дистант

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«Географический диктант» в УрГПУ. Екатеринбург, ноутбук, экзамен, тест, дистанционное обучение, дистант, проверочная работа, контрольная, географический диктант
На целую неделю УрФУ переводит своих студентов на дистант Фото:

В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели дистант. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«С 7 по 13 декабря в вузе будет дистанционная форма обучения. Такие меры связаны с морозной погодой, которая установилась в регионе», — говорится в сообщении.

Сильные морозы ниже нормы на 17-22 градуса сохранятся в Свердловской области до 12 декабря. В регионе будет слабый ветер и малооблачно. В Екатеринбурге днем будет от -21 до -23 градусов, вечером температура опустится до уровня от -25 до -27 градусов.

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В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели дистант. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «С 7 по 13 декабря в вузе будет дистанционная форма обучения. Такие меры связаны с морозной погодой, которая установилась в регионе», — говорится в сообщении. Сильные морозы ниже нормы на 17-22 градуса сохранятся в Свердловской области до 12 декабря. В регионе будет слабый ветер и малооблачно. В Екатеринбурге днем будет от -21 до -23 градусов, вечером температура опустится до уровня от -25 до -27 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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