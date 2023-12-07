Сбербанк взыскивает более 23 миллионов рублей с управления строительства Копейска (Челябинская область). Информация об этом содержится в картотеке областного арбитражного суда.
«Истец — ПАО «Сбербанк России», ответчик — МУ «Управление строительства Копейского городского округа. Сумма иска — 23 миллиона 733 тысячи 881 рубль», — указано в картотеке суда.
Согласно базе СБИС, муниципальное учреждение «Управление строительства КГО» существует с 1997 года. Его владельцем является администрация Копейска.
Для уточнения позиций сторон URA.RU направило запрос в ПАО «Сбербанк России» и в управление строительства Копейска. Ответы ожидаются.
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