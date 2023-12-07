07 декабря 2023

Сбербанк взыскивает с мэрии Копейска 23 миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк пытается взыскать крупную сумму с подразделения мэрии Копейска Фото:

Сбербанк взыскивает более 23 миллионов рублей с управления строительства Копейска (Челябинская область). Информация об этом содержится в картотеке областного арбитражного суда.

«Истец — ПАО «Сбербанк России», ответчик — МУ «Управление строительства Копейского городского округа. Сумма иска — 23 миллиона 733 тысячи 881 рубль», — указано в картотеке суда.

Согласно базе СБИС, муниципальное учреждение «Управление строительства КГО» существует с 1997 года. Его владельцем является администрация Копейска.

Для уточнения позиций сторон URA.RU направило запрос в ПАО «Сбербанк России» и в управление строительства Копейска. Ответы ожидаются.

Иск о взыскании более 23 миллионов рублей Сбербанк подал в арбитражный суд Челябинской области
Иск о взыскании более 23 миллионов рублей Сбербанк подал в арбитражный суд Челябинской области
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Сбербанк взыскивает более 23 миллионов рублей с управления строительства Копейска (Челябинская область). Информация об этом содержится в картотеке областного арбитражного суда. «Истец — ПАО «Сбербанк России», ответчик — МУ «Управление строительства Копейского городского округа. Сумма иска — 23 миллиона 733 тысячи 881 рубль», — указано в картотеке суда. Согласно базе СБИС, муниципальное учреждение «Управление строительства КГО» существует с 1997 года. Его владельцем является администрация Копейска. Для уточнения позиций сторон URA.RU направило запрос в ПАО «Сбербанк России» и в управление строительства Копейска. Ответы ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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