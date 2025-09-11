Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру накануне Дня города показали преображенный сквер на улице Молодогвардейцев в Челябинске. Здесь появился амфитеатр и стены граффити, в будущем планируется построить площадку для выгула собак и спортивный объект. Его сопровождал мэр города Алексей Лошкин и глава Курчатовского района Константин Матыгин.
«Очень хорошее преображение сквера, вы молодцы. Уверен, что формат амфитеатра будет востребован не только внутри, но и снаружи для проведения различных мероприятий», — отметил Текслер.
Лошкин уточнил, что в сквере все работы проводятся в соответствии с пожеланиями и предложениями местных жителей. Так, на территории общественного пространства уже выделена территория для выгула собак, ее построят в ближайшее время. Кроме того, планируется возвести спортивную площадку с зоной воркаута и современным и безопасным покрытием. Это также было особым пожеланием челябинцев.
О продолжении благоустройства на ряде объектов Челябинска Лошкин рассказал весной текущего года. Так, в сквере на Молодогвардейцев было запланировано преобразить центральную часть. На каждом объекте будет уделено внимание безопасности за счет установки освещения и систем видеонаблюдения. Кроме того, все объекты будут доступны для маломобильных слоев населения.
В целом преображение сквера началось в 2022 году. Ранее эта территория была заросшей бурьяном и утопала в грязи. Объект благоустроили плиткой и определили ключевые зоны для развития по запросам местных жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!