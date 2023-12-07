07 декабря 2023

В ХМАО родители дошкольников пожаловались на холод в элитном детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, батарея, зима, отопление, перчатки, варежки
По словам родителей дошкольников, температура в некоторых кабинетах доходит до 18 градусов Фото:

Родители воспитанников прогимназии «Созвездие» в Пыть-Яхе пожаловались на холод в новом здании детского сада. По словам местных жителей, детей приходится одевать в теплые вещи, так как температура в некоторых кабинетах доходит до 18 градусов. Об этом агентству URA.RU сообщила мать одного из дошкольников Елена (имя изменено).

«Проблема в детском саду существует, как минимум, на протяжении двух лет. В зимний период температура в группах на третьем и четвертом этажах варьируется от 18 до 20 градусов. Воспитатели просят приносить детям одежду потеплее. Руководство детского сада не отказывается решать проблемы, предоставляет документы о проведении работ, но пока ситуация не изменилась», — рассказала журналисту Елена. На данный момент, по ее словам, в город вызвали представителя застройщика здания, чтобы определить возможную причину проблемы.

Также женщина рассказала, что некоторые родители перестали водить детей в сад из-за проблем с температурным режимом. Корреспондент агентства связался с администрацией детского сада «Созвездие». Однако там комментировать ситуацию отказались.

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Родители воспитанников прогимназии «Созвездие» в Пыть-Яхе пожаловались на холод в новом здании детского сада. По словам местных жителей, детей приходится одевать в теплые вещи, так как температура в некоторых кабинетах доходит до 18 градусов. Об этом агентству URA.RU сообщила мать одного из дошкольников Елена (имя изменено). «Проблема в детском саду существует, как минимум, на протяжении двух лет. В зимний период температура в группах на третьем и четвертом этажах варьируется от 18 до 20 градусов. Воспитатели просят приносить детям одежду потеплее. Руководство детского сада не отказывается решать проблемы, предоставляет документы о проведении работ, но пока ситуация не изменилась», — рассказала журналисту Елена. На данный момент, по ее словам, в город вызвали представителя застройщика здания, чтобы определить возможную причину проблемы. Также женщина рассказала, что некоторые родители перестали водить детей в сад из-за проблем с температурным режимом. Корреспондент агентства связался с администрацией детского сада «Созвездие». Однако там комментировать ситуацию отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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