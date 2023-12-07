В ХМАО родители дошкольников пожаловались на холод в элитном детском саду

08 декабря 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

По словам родителей дошкольников, температура в некоторых кабинетах доходит до 18 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители воспитанников прогимназии «Созвездие» в Пыть-Яхе пожаловались на холод в новом здании детского сада. По словам местных жителей, детей приходится одевать в теплые вещи, так как температура в некоторых кабинетах доходит до 18 градусов. Об этом агентству URA.RU сообщила мать одного из дошкольников Елена (имя изменено). «Проблема в детском саду существует, как минимум, на протяжении двух лет. В зимний период температура в группах на третьем и четвертом этажах варьируется от 18 до 20 градусов. Воспитатели просят приносить детям одежду потеплее. Руководство детского сада не отказывается решать проблемы, предоставляет документы о проведении работ, но пока ситуация не изменилась», — рассказала журналисту Елена. На данный момент, по ее словам, в город вызвали представителя застройщика здания, чтобы определить возможную причину проблемы. Также женщина рассказала, что некоторые родители перестали водить детей в сад из-за проблем с температурным режимом. Корреспондент агентства связался с администрацией детского сада «Созвездие». Однако там комментировать ситуацию отказались.

Родители воспитанников прогимназии «Созвездие» в Пыть-Яхе пожаловались на холод в новом здании детского сада. По словам местных жителей, детей приходится одевать в теплые вещи, так как температура в некоторых кабинетах доходит до 18 градусов. Об этом агентству URA.RU сообщила мать одного из дошкольников Елена (имя изменено). «Проблема в детском саду существует, как минимум, на протяжении двух лет. В зимний период температура в группах на третьем и четвертом этажах варьируется от 18 до 20 градусов. Воспитатели просят приносить детям одежду потеплее. Руководство детского сада не отказывается решать проблемы, предоставляет документы о проведении работ, но пока ситуация не изменилась», — рассказала журналисту Елена. На данный момент, по ее словам, в город вызвали представителя застройщика здания, чтобы определить возможную причину проблемы. Также женщина рассказала, что некоторые родители перестали водить детей в сад из-за проблем с температурным режимом. Корреспондент агентства связался с администрацией детского сада «Созвездие». Однако там комментировать ситуацию отказались.