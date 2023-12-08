В Перми два человека пострадали при пожаре в ангаре

Два человека пострадали при пожаре в ангаре
В Перми при пожаре в ангаре, произошедшем вечером 9 декабря, пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Потушен пожар в ангаре размерами 50 на 30 метров по ул. Усольская в Перми. К сожалению, имеются двое пострадавших», — сообщили в ведомстве.
К месту пожара направлялись 36 человек и восемь единиц техники. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
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