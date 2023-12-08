08 декабря 2023

В Перми два человека пострадали при пожаре в ангаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Два человека пострадали при пожаре в ангаре Фото:

В Перми при пожаре в ангаре, произошедшем вечером 9 декабря, пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Потушен пожар в ангаре размерами 50 на 30 метров по ул. Усольская в Перми. К сожалению, имеются двое пострадавших», — сообщили в ведомстве.

К месту пожара направлялись 36 человек и восемь единиц техники. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

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В Перми при пожаре в ангаре, произошедшем вечером 9 декабря, пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Потушен пожар в ангаре размерами 50 на 30 метров по ул. Усольская в Перми. К сожалению, имеются двое пострадавших», — сообщили в ведомстве. К месту пожара направлялись 36 человек и восемь единиц техники. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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