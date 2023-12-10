10 декабря 2023

Зеленский пообщался с Орбаном, выступавшим против вступления Украины в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский (на фото) пообщался с Виктором Орбаном в Аргентине Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Ранее Орбан неоднократно заявлял, что против вступления Украины в состав Евросоюза. Об этом сообщает пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

«Премьер-министр Венгрии и глава украинского государства встретились на инаугурации президента Аргентины в Буэнос-Айресе. Касаясь вступления Украины в ЕС, господин Орбан отметил, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — передает слова Берталана Хаваши ТАСС.

Ранее Орбан отмечал, что Киев не смогут принять в Евросоюз из-за его коррумпированности. Кроме того, сектор сельского хозяйства страны может почти сразу разрушить систему ЕС, добавлял премьер-министр Венгрии.

Милей 10 декабря принес присягу перед парламентариями, вступив в должность. На инаугурации присутствовал Зеленский, он поздравил нового президента Аргентины со вступлением в должность и обнял его.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Ранее Орбан неоднократно заявлял, что против вступления Украины в состав Евросоюза. Об этом сообщает пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши. «Премьер-министр Венгрии и глава украинского государства встретились на инаугурации президента Аргентины в Буэнос-Айресе. Касаясь вступления Украины в ЕС, господин Орбан отметил, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — передает слова Берталана Хаваши ТАСС. Ранее Орбан отмечал, что Киев не смогут принять в Евросоюз из-за его коррумпированности. Кроме того, сектор сельского хозяйства страны может почти сразу разрушить систему ЕС, добавлял премьер-министр Венгрии. Милей 10 декабря принес присягу перед парламентариями, вступив в должность. На инаугурации присутствовал Зеленский, он поздравил нового президента Аргентины со вступлением в должность и обнял его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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