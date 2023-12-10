Зеленский поздравил нового президента Аргентины объятиями после инаугурации. Видео

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский заявил, что это новое начало для Аргентины Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил нового президента Аргентины Харьера Милея со вступлением в должность и обнял его. Он выразил уверенность, что между Украиной и Аргентиной будет двустороннее сотрудничество.

«Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Миле и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами», — заявил Зеленский. Видео с поздравлением он опубликовал в своем telegram-канале. Он выразил уверенность в сотрудничестве.

Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями, вступив в должность. Он стал первым в истории страны главой-либертарианцем и экономистом. Аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд писал, что страна не будет поддерживать Украину и выступать против России.

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Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил нового президента Аргентины Харьера Милея со вступлением в должность и обнял его. Он выразил уверенность, что между Украиной и Аргентиной будет двустороннее сотрудничество. «Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Миле и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами», — заявил Зеленский. Видео с поздравлением он опубликовал в своем telegram-канале. Он выразил уверенность в сотрудничестве. Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями, вступив в должность. Он стал первым в истории страны главой-либертарианцем и экономистом. Аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд писал, что страна не будет поддерживать Украину и выступать против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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