Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил нового президента Аргентины Харьера Милея со вступлением в должность и обнял его. Он выразил уверенность, что между Украиной и Аргентиной будет двустороннее сотрудничество.
«Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Миле и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами», — заявил Зеленский. Видео с поздравлением он опубликовал в своем telegram-канале. Он выразил уверенность в сотрудничестве.
Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями, вступив в должность. Он стал первым в истории страны главой-либертарианцем и экономистом. Аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд писал, что страна не будет поддерживать Украину и выступать против России.
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