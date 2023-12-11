В Челябинске из-за сообщения о минировании эвакуировали магазин «Красное Белое». Фото

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Магазин «Красное Белое» в Челябинске «заминировал» неизвестный Фото:

В Челябинске из-за ложного сообщения о минировании 11 декабря вечером эвакуировали посетителей и сотрудников магазина «Красное Белое» по улице Университетская набережная. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Посетителей и сотрудников магазина „Красное Белое“ по Университетской набережной, 97 в Челябинске эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании. В магазин позвонил неизвестный мужчина и заявил об этом», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что на место незамедлительно выехали сотрудники полиции и кинологи. Они оцепили здание по Университетской набережной, 97. «Все было тщательной проверено, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Жизни и здоровью жителей дома ничего не угрожает», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Территорию возле дома оцепили
Территорию возле дома оцепили

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В Челябинске из-за ложного сообщения о минировании 11 декабря вечером эвакуировали посетителей и сотрудников магазина «Красное Белое» по улице Университетская набережная. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Посетителей и сотрудников магазина „Красное Белое“ по Университетской набережной, 97 в Челябинске эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании. В магазин позвонил неизвестный мужчина и заявил об этом», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что на место незамедлительно выехали сотрудники полиции и кинологи. Они оцепили здание по Университетской набережной, 97. «Все было тщательной проверено, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Жизни и здоровью жителей дома ничего не угрожает», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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