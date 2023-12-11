В ангаре находилось зерно и сено
В Златоусте Челябинской области загорелся ангар с зерном, огнем охвачена одна тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Открытое горение было ликвидировано к 9:32 часам утра.
«Объявлена ликвидация открытого горения. Для установления причины пожара на место направлен дознаватель», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
В федеральном ведомстве сообщили, что пожар начался ранним утром 12 декабря в ангаре на территории оптовой базы, где хранятся зерно и сено. Огнем было охвачено 1000 квадратных метров. На месте работали 27 специалистов и шесть единиц техники.
В ангаре находились сено и зерно
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