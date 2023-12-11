В Златоусте загорелся ангар с зерном и сеном. Фото, видео

12 декабря 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

В ангаре находилось зерно и сено Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Златоусте Челябинской области загорелся ангар с зерном, огнем охвачена одна тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Открытое горение было ликвидировано к 9:32 часам утра. «Объявлена ликвидация открытого горения. Для установления причины пожара на место направлен дознаватель», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. В федеральном ведомстве сообщили, что пожар начался ранним утром 12 декабря в ангаре на территории оптовой базы, где хранятся зерно и сено. Огнем было охвачено 1000 квадратных метров. На месте работали 27 специалистов и шесть единиц техники. В ангаре находились сено и зерно Пресс-служба МЧС России

В Златоусте Челябинской области загорелся ангар с зерном, огнем охвачена одна тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Открытое горение было ликвидировано к 9:32 часам утра. «Объявлена ликвидация открытого горения. Для установления причины пожара на место направлен дознаватель», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. В федеральном ведомстве сообщили, что пожар начался ранним утром 12 декабря в ангаре на территории оптовой базы, где хранятся зерно и сено. Огнем было охвачено 1000 квадратных метров. На месте работали 27 специалистов и шесть единиц техники.