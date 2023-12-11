11 декабря 2023

В Златоусте загорелся ангар с зерном и сеном. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ангаре находилось зерно и сено Фото:

В Златоусте Челябинской области загорелся ангар с зерном, огнем охвачена одна тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Открытое горение было ликвидировано к 9:32 часам утра.

«Объявлена ликвидация открытого горения. Для установления причины пожара на место направлен дознаватель», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

В федеральном ведомстве сообщили, что пожар начался ранним утром 12 декабря в ангаре на территории оптовой базы, где хранятся зерно и сено. Огнем было охвачено 1000 квадратных метров. На месте работали 27 специалистов и шесть единиц техники.

В ангаре находились сено и зерно
В ангаре находились сено и зерно

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В Златоусте Челябинской области загорелся ангар с зерном, огнем охвачена одна тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Открытое горение было ликвидировано к 9:32 часам утра. «Объявлена ликвидация открытого горения. Для установления причины пожара на место направлен дознаватель», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. В федеральном ведомстве сообщили, что пожар начался ранним утром 12 декабря в ангаре на территории оптовой базы, где хранятся зерно и сено. Огнем было охвачено 1000 квадратных метров. На месте работали 27 специалистов и шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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