Мэр из ХМАО взял на работу бывшего главного следователя Сургута

12 декабря 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Денис Шутов устроился в мэрию в день увольнения из полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу экс-начальника следственного управления полиции Сургута Дениса Шутова. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Шутов несколько лет возглавлял следственное управление полиции Сургута. 11 декабря он уволился по выслуге лет и в этот же день был принят на работу в мэрию Сургутского района на должность начальника управления общественной безопасности», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление полиции Сургута. Там подтвердили информацию об уходе Шутова. Куда он отправился работать, в полиции уточнять не стали. Между тем, в пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию о назначении Шутова на должность. Ранее URA.RU сообщало, что прежний начальник управления безопасности районной администрации Павел Сидоров пошел на повышение. Он был назначен вице-мэром после ухода в отставку прежнего заместителя Трубецкого — Алексея Савенкова.

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу экс-начальника следственного управления полиции Сургута Дениса Шутова. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Шутов несколько лет возглавлял следственное управление полиции Сургута. 11 декабря он уволился по выслуге лет и в этот же день был принят на работу в мэрию Сургутского района на должность начальника управления общественной безопасности», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление полиции Сургута. Там подтвердили информацию об уходе Шутова. Куда он отправился работать, в полиции уточнять не стали. Между тем, в пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию о назначении Шутова на должность. Ранее URA.RU сообщало, что прежний начальник управления безопасности районной администрации Павел Сидоров пошел на повышение. Он был назначен вице-мэром после ухода в отставку прежнего заместителя Трубецкого — Алексея Савенкова.