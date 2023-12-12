В ХМАО два сургутянина ограбили таксиста, который отказался покупать им алкоголь

13 декабря 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовском районе полицейские по горячим следам задержали двух уроженцев Сургута, которые подозреваются в ограблении таксиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «На место происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Установлено, что неизвестные совершили нападение с применением предмета похожего на нож, используемого в качестве оружия, в отношении местного жителя 1990 года рождения, занимающегося частным извозом, Полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления», — сообщает пресс-служба ведомства. Двое сургутян после употребления алкоголя вызвали такси чтобы добраться до озера Мыхпай. По дороге они решили купить еще спиртного, но денег ни на алкоголь, ни на поездку у мужчин не было. Они попросили таксиста купить им напитки, но получив отказ стали угрожать ножом и требовать четыре тысячи рублей. «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации „Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору“. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщает пресс-служб УМВД. Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Ранее оба были судимы за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовском районе полицейские по горячим следам задержали двух уроженцев Сургута, которые подозреваются в ограблении таксиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «На место происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Установлено, что неизвестные совершили нападение с применением предмета похожего на нож, используемого в качестве оружия, в отношении местного жителя 1990 года рождения, занимающегося частным извозом, Полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления», — сообщает пресс-служба ведомства. Двое сургутян после употребления алкоголя вызвали такси чтобы добраться до озера Мыхпай. По дороге они решили купить еще спиртного, но денег ни на алкоголь, ни на поездку у мужчин не было. Они попросили таксиста купить им напитки, но получив отказ стали угрожать ножом и требовать четыре тысячи рублей. «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации „Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору“. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщает пресс-служб УМВД. Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Ранее оба были судимы за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности.