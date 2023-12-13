В Челябинской области увеличат расходы на экономическое развитие и туризм

Ко второму чтению проекта бюджета Челябинской области на 2024 год расходы по целому ряду направлений значительно выросли. Проект документа с учетом поправок 13 декабря рассмотрел Комитет по экономической политике заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗСО.
«К запланированным 965 миллионам рублей на госпрограмму „Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области“ добавилась значительная сумма — 700 миллионов рублей. Таким образом, расходы на эту программу составят свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей. На развитие туризма и индустрии гостеприимства в регионе будет направлено более 2 миллиардов 400 миллионов рублей. В первом чтении этот показатель был меньше — 1,5 миллиарда рублей», — уточнили в пресс-службе заксобрания.
Расходы на реализацию проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличились на 10 миллионов — до 430 миллионов рублей. Планируемые расходы на мероприятия программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Челябинской области» в следующем году составят более 700 миллионов рублей с приростом на четыре миллиона ко второму чтению. Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле отметил, что в следующем году некоторые отрасли ожидают масштабные позитивные изменения.
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