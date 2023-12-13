В Челябинской области увеличат расходы на экономическое развитие и туризм

13 декабря 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

На развитие инфраструктуры в сфере туризма на 2024 год выделено почти 2,5 миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ко второму чтению проекта бюджета Челябинской области на 2024 год расходы по целому ряду направлений значительно выросли. Проект документа с учетом поправок 13 декабря рассмотрел Комитет по экономической политике заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗСО. «К запланированным 965 миллионам рублей на госпрограмму „Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области“ добавилась значительная сумма — 700 миллионов рублей. Таким образом, расходы на эту программу составят свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей. На развитие туризма и индустрии гостеприимства в регионе будет направлено более 2 миллиардов 400 миллионов рублей. В первом чтении этот показатель был меньше — 1,5 миллиарда рублей», — уточнили в пресс-службе заксобрания. Расходы на реализацию проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличились на 10 миллионов — до 430 миллионов рублей. Планируемые расходы на мероприятия программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Челябинской области» в следующем году составят более 700 миллионов рублей с приростом на четыре миллиона ко второму чтению. Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле отметил, что в следующем году некоторые отрасли ожидают масштабные позитивные изменения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ко второму чтению проекта бюджета Челябинской области на 2024 год расходы по целому ряду направлений значительно выросли. Проект документа с учетом поправок 13 декабря рассмотрел Комитет по экономической политике заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗСО. «К запланированным 965 миллионам рублей на госпрограмму „Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области“ добавилась значительная сумма — 700 миллионов рублей. Таким образом, расходы на эту программу составят свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей. На развитие туризма и индустрии гостеприимства в регионе будет направлено более 2 миллиардов 400 миллионов рублей. В первом чтении этот показатель был меньше — 1,5 миллиарда рублей», — уточнили в пресс-службе заксобрания. Расходы на реализацию проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличились на 10 миллионов — до 430 миллионов рублей. Планируемые расходы на мероприятия программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Челябинской области» в следующем году составят более 700 миллионов рублей с приростом на четыре миллиона ко второму чтению. Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле отметил, что в следующем году некоторые отрасли ожидают масштабные позитивные изменения.