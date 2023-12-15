«Коммерсант» узнал причины снижения поголовья домашней птицы в РФ

«Коммерсант»: показатели в птицеводстве в РФ упали из-за ограничения вакцин

15 декабря 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

В РФ стало меньше поголовья птицы из-за того, что фабрикам не хватает вакцин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сокращение поголовья птицы в России связано с ограничениями оборота иностранных вакцин в птицеводстве. Об этом сообщил источник газеты «Коммерсант». По словам собеседника « Коммерсанта» , здоровая птица весит меньше, поэтому объем предложения мяса и яичная продуктивность становится меньше. Директор «Яков и партнеры» Алексей Клецко подчеркнул, что в этом году обострилась ситуация с распространением птичьего гриппа, а также фиксировались вспышки болезни Ньюкасла. В РФ с начала текущего года цены на куриное мясо выросли на 19,6%. Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей, чтобы выяснить, насколько обоснованно было повышение цен. Президент России Владимир Путин поинтересовался у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева насчет подорожания продукта. Министр отметил, что такая ситуация сложилась из-за снижения объема производств.

Сокращение поголовья птицы в России связано с ограничениями оборота иностранных вакцин в птицеводстве. Об этом сообщил источник газеты «Коммерсант». По словам собеседника «Коммерсанта», здоровая птица весит меньше, поэтому объем предложения мяса и яичная продуктивность становится меньше. Директор «Яков и партнеры» Алексей Клецко подчеркнул, что в этом году обострилась ситуация с распространением птичьего гриппа, а также фиксировались вспышки болезни Ньюкасла. В РФ с начала текущего года цены на куриное мясо выросли на 19,6%. Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей, чтобы выяснить, насколько обоснованно было повышение цен. Президент России Владимир Путин поинтересовался у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева насчет подорожания продукта. Министр отметил, что такая ситуация сложилась из-за снижения объема производств.