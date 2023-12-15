Инцидент с челябинцами произошел в последний вечер недельных спусков на Шерегеше Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сноубордист-блогер из Челябинска вместе со своим другом в холод остался без помощи на горнолыжном курорте «Шерегеш» Кемеровской области. Как URA.RU рассказал Николай Константинов, в темное время суток подъемник остановили, оставив спортсменов на вершине горы со сломанным снаряжением.

«Вначале выяснилось, что подъемник сломался. А сотрудники не знают, как его ремонтировать. Ждали полчаса. В подъемнике застряли люди. Когда поднялись на гору, от мороза у моего сноуборда треснула стрепа. С другом решили спускаться вниз. Время к тому моменту уже перевалило за 16 часов, смеркалось», — рассказал URA.RU Константинов.

Инцидент произошел 14 декабря. Из-за сломанного снаряжения друзья не смогли кататься и сели в кабинку, чтобы добраться до подножия горы. Однако, начав спуск сноубордистов к низу, операторы канатной дороги неожиданно дали задний ход. Спортсменов вернули обратно на вершину. Почти все кафе там уже не работали, и подъемники были выключены: они прекращают работать в 16:45. Поданные в объектив камеры видеонаблюдения сигналы о сломанном снаряжении результата не дали. Никто из сотрудников горнолыжного центра на призыв о помощи не отреагировал.

При спуске своим ходом у второго сноубордиста также треснула стрепа. Спуск к отелю замедлился еще сильнее. Спортсмены простыли: у приятеля Константинова температура поднялась до 40 градусов.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к администрации горнолыжного курорта. К моменту публикации ответ не поступил.