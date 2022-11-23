23 ноября 2022

Жители ХМАО устроили хоровод у проруби в День моржа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружной турнир по Зимнему плаванию. Сургут, моржи, заплыв, прорубь, зимнее плавание, зож
Жители Нефтеюганска устроили хороводы у проруби Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители устроил заплыв и хороводы у проруби. Видео опубликовано в telegram-канале «Это Юганск, детка».

«Сегодня нефтеюганские любители закаливания и зимнего плавания отметили День Моржа», — гласит подпись к видео. Праздник отмечается по всему миру 24 ноября. Он объединяет любителей зимнего плавания и зоозащитников.

Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео зимней рыбалки в соцсетях. По словам Маненкова, он провел краткосрочный отпуск, в ходе которого совершил поездку по подконтрольному муниципалитету.

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В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители устроил заплыв и хороводы у проруби. Видео опубликовано в telegram-канале «Это Юганск, детка». «Сегодня нефтеюганские любители закаливания и зимнего плавания отметили День Моржа», — гласит подпись к видео. Праздник отмечается по всему миру 24 ноября. Он объединяет любителей зимнего плавания и зоозащитников. Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео зимней рыбалки в соцсетях. По словам Маненкова, он провел краткосрочный отпуск, в ходе которого совершил поездку по подконтрольному муниципалитету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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