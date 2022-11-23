Жители Нефтеюганска устроили хороводы у проруби
В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители устроил заплыв и хороводы у проруби. Видео опубликовано в telegram-канале «Это Юганск, детка».
«Сегодня нефтеюганские любители закаливания и зимнего плавания отметили День Моржа», — гласит подпись к видео. Праздник отмечается по всему миру 24 ноября. Он объединяет любителей зимнего плавания и зоозащитников.
Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео зимней рыбалки в соцсетях. По словам Маненкова, он провел краткосрочный отпуск, в ходе которого совершил поездку по подконтрольному муниципалитету.
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