В Кремле готовятся к визиту президента Венесуэлы

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Дмитрий Песков подчеркнул, что президент Венесуэлы не приедет до конца года Фото:

Москва согласовывает даты визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Согласовываются сроки [визита Мадуро], сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится», — сказал Дмитрий Песков во время конеференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что до конца года глава Венесуэлы не успеет посетить Россию.

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Москва согласовывает даты визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Согласовываются сроки [визита Мадуро], сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится», — сказал Дмитрий Песков во время конеференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что до конца года глава Венесуэлы не успеет посетить Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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