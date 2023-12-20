В Кремле готовятся к визиту президента Венесуэлы

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент Венесуэлы не приедет до конца года
Москва согласовывает даты визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Согласовываются сроки [визита Мадуро], сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится», — сказал Дмитрий Песков во время конеференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что до конца года глава Венесуэлы не успеет посетить Россию.
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