Политика В Кремле готовятся к визиту президента Венесуэлы 20 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков подчеркнул, что президент Венесуэлы не приедет до конца года Фото: Matias Delacroix/AP/TASS Москва согласовывает даты визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Согласовываются сроки [визита Мадуро], сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится», — сказал Дмитрий Песков во время конеференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что до конца года глава Венесуэлы не успеет посетить Россию. Москва согласовывает даты визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Согласовываются сроки [визита Мадуро], сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится», — сказал Дмитрий Песков во время конеференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что до конца года глава Венесуэлы не успеет посетить Россию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям