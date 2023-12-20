В Свердловской области запустят новые производства с десятками рабочих мест

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Музейный комплекс Северская домна и трубопрокатный цех СТЗ. Полевской, синарский трубный завод, стз, трубопрокатный цех
Новые предприятия появятся в особой экономической зоне «Титановая долина» Фото:

На площадку особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области заходят два новых резидента — «Исетский кузнечно- механический завода» (ИКМЗ) и компания «КМЗ Эйр». В общей сложности после открытия новых производств к 2026 году появится 140 рабочих мест, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

ИКМЗ откроется на площадке «Титановой долины» в Верхней Салде к 2026 году, к строительству приступят уже в следующем году. Площадь предприятия составит пять тысяч квадратных метров. Здесь будут делать титановые заготовки: прутки, кольца и слитки из титана и сплавов на его основе. Инвестиции в проект оценивают в 980 миллионов рублей, после открытия появится 115 рабочих мест. Строительство начнется в 2024 году.

Компания «КМЗ Эйр» планирует запустить к 2025 году производство тягодутьевых машин, обеспечивающих приток и удаление воздуха из котлов и печей — импортозамещающее производство. Инвестиции в проект составят 640 млн рублей, площадь комплекса — 6 тысяч квадратных метров. После открытия предприятия здесь появится 25 рабочих мест.

«Региональные площадки с преференциальными режимами и, в первую очередь, „Титановая долина“, крайне востребованы. ИКМЗ — успешно работающее предприятие. Площадка в Верхней Салде выбрана, потому что здесь сформирована необходимая инфраструктура, доступен широкой перечень налоговых и таможенных льгот. Все это позволяет предприятию в самые короткие сроки увеличить объемы своего производства», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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На площадку особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области заходят два новых резидента — «Исетский кузнечно- механический завода» (ИКМЗ) и компания «КМЗ Эйр». В общей сложности после открытия новых производств к 2026 году появится 140 рабочих мест, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. ИКМЗ откроется на площадке «Титановой долины» в Верхней Салде к 2026 году, к строительству приступят уже в следующем году. Площадь предприятия составит пять тысяч квадратных метров. Здесь будут делать титановые заготовки: прутки, кольца и слитки из титана и сплавов на его основе. Инвестиции в проект оценивают в 980 миллионов рублей, после открытия появится 115 рабочих мест. Строительство начнется в 2024 году. Компания «КМЗ Эйр» планирует запустить к 2025 году производство тягодутьевых машин, обеспечивающих приток и удаление воздуха из котлов и печей — импортозамещающее производство. Инвестиции в проект составят 640 млн рублей, площадь комплекса — 6 тысяч квадратных метров. После открытия предприятия здесь появится 25 рабочих мест. «Региональные площадки с преференциальными режимами и, в первую очередь, „Титановая долина“, крайне востребованы. ИКМЗ — успешно работающее предприятие. Площадка в Верхней Салде выбрана, потому что здесь сформирована необходимая инфраструктура, доступен широкой перечень налоговых и таможенных льгот. Все это позволяет предприятию в самые короткие сроки увеличить объемы своего производства», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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