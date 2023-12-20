Милей подписал указ о более чем 300 реформах по экономике Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о проведении более 300 либеральных реформ, которые должны одобрить в парламенте. Об этом он заявил в обращении к нации.
«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — сообщил Милей.
Целью он назвал начало пути по реструктуризации страны. А также возвращение ей свободы, устранение огромного количества барьеров, из-за которых задерживается экономическое развитие, сказал глава Аргентины.
Приватизация, либерализация экспорта и отказ от регулирования цен и другие входят в число мер, который назвал Милей.
«Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений (в жизни страны — прим. URA.RU)», — сказал президент.
Ранее протестующие против правительства Милея перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. К месту начала стягиваться полиция.
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