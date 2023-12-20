20 декабря 2023

Милей подписал указ о более чем 300 реформах по экономике Аргентины

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание
Милей назвал среди будущих реформ приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен Фото:

Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о проведении более 300 либеральных реформ, которые должны одобрить в парламенте. Об этом он заявил в обращении к нации.

«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — сообщил Милей.

Целью он назвал начало пути по реструктуризации страны. А также возвращение ей свободы, устранение огромного количества барьеров, из-за которых задерживается экономическое развитие, сказал глава Аргентины.

Приватизация, либерализация экспорта и отказ от регулирования цен и другие входят в число мер, который назвал Милей.

«Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений (в жизни страны — прим. URA.RU)», — сказал президент.

Ранее протестующие против правительства Милея перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. К месту начала стягиваться полиция.

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Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о проведении более 300 либеральных реформ, которые должны одобрить в парламенте. Об этом он заявил в обращении к нации. «Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — сообщил Милей. Целью он назвал начало пути по реструктуризации страны. А также возвращение ей свободы, устранение огромного количества барьеров, из-за которых задерживается экономическое развитие, сказал глава Аргентины. Приватизация, либерализация экспорта и отказ от регулирования цен и другие входят в число мер, который назвал Милей. «Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений (в жизни страны — прим. URA.RU)», — сказал президент. Ранее протестующие против правительства Милея перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. К месту начала стягиваться полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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