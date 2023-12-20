20 декабря 2023

Глава Ханты-Мансийска вошел в топ-10 лучших мэров страны

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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин попал в список лучших мэров страны Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял девятое место в национальном рейтинге лучших мэров по итогам 2023 года. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве РФ.

«Объектами исследования являются мэры 88 городов России […] Результаты „Национального рейтинга“ получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Организаторы привлекли к исследованию максимально широкий круг экспертов из самых разных сфер.

Первые три строчки в списке заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюмени Руслан Кухарук и глава Сочи Алексей Копайгородский. Замкнули рейтинг Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сагаан-Оол (Кызыл) и Юсуп Умавов (Махачкала).

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял девятое место в национальном рейтинге лучших мэров по итогам 2023 года. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве РФ. «Объектами исследования являются мэры 88 городов России […] Результаты „Национального рейтинга“ получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Организаторы привлекли к исследованию максимально широкий круг экспертов из самых разных сфер. Первые три строчки в списке заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюмени Руслан Кухарук и глава Сочи Алексей Копайгородский. Замкнули рейтинг Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сагаан-Оол (Кызыл) и Юсуп Умавов (Махачкала).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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