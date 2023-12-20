Глава Ханты-Мансийска вошел в топ-10 лучших мэров страны

21 декабря 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Максим Ряшин попал в список лучших мэров страны Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял девятое место в национальном рейтинге лучших мэров по итогам 2023 года. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве РФ. «Объектами исследования являются мэры 88 городов России […] Результаты „Национального рейтинга“ получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Организаторы привлекли к исследованию максимально широкий круг экспертов из самых разных сфер. Первые три строчки в списке заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюмени Руслан Кухарук и глава Сочи Алексей Копайгородский. Замкнули рейтинг Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сагаан-Оол (Кызыл) и Юсуп Умавов (Махачкала).

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял девятое место в национальном рейтинге лучших мэров по итогам 2023 года. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве РФ. «Объектами исследования являются мэры 88 городов России […] Результаты „Национального рейтинга“ получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Организаторы привлекли к исследованию максимально широкий круг экспертов из самых разных сфер. Первые три строчки в списке заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюмени Руслан Кухарук и глава Сочи Алексей Копайгородский. Замкнули рейтинг Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сагаан-Оол (Кызыл) и Юсуп Умавов (Махачкала).