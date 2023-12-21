В Перми открылись предновогодние ярмарки

21 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В Перми на ярмарках ждут гостей (Архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Первые предновогодние ярмарки открылись в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. «Ярмарки разместились в Орджоникидзевском районе на ул. Писарева. 10а и Щербакова, 33. На ярмарках можно купить продукцию к праздничному столу от местных производителей», — поделился с пермяками Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Пермяки смогут купить новогодние сувениры от пермских мастеров, научиться новому на творческих мастер-классах и сфотографироваться с символами Нового года. В Свердловском районе ярмарка заработает с 26 по 29 декабря на Комсомольском проспекте, 91/2.В эти же даты торговые ряды будут ждать гостей в Мотовилихе на улице Крупской, 42. Открытие большой рождественской ярмарки у «Театра-Театра» запланировано на 28 декабря. Она будет работать до конца февраля.

Первые предновогодние ярмарки открылись в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. «Ярмарки разместились в Орджоникидзевском районе на ул. Писарева. 10а и Щербакова, 33. На ярмарках можно купить продукцию к праздничному столу от местных производителей», — поделился с пермяками Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Пермяки смогут купить новогодние сувениры от пермских мастеров, научиться новому на творческих мастер-классах и сфотографироваться с символами Нового года. В Свердловском районе ярмарка заработает с 26 по 29 декабря на Комсомольском проспекте, 91/2.В эти же даты торговые ряды будут ждать гостей в Мотовилихе на улице Крупской, 42. Открытие большой рождественской ярмарки у «Театра-Театра» запланировано на 28 декабря. Она будет работать до конца февраля.