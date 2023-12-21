Стала известна зарплата менеджера по складской логистике в Челябинске

В Челябинске менеджер по складской логистике зарабатывает до 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство стеклянных крышек и посуды с антипригарным покрытием. Каменск-Уральский. Свердловская область, склад, погрузка, погрузчик, крышки, производство крышек, отгрузка
Самую высокую зарплату получают специалисты со стажем работы от трех лет и навыками работы на руководящей должности Фото:

В Челябинске менеджер по складской логистике может зарабатывать до 100 тысяч рублей. В начале карьеры специалисты получают от 35 до 43 тысяч рублей, сообщили 21 декабря аналитики сервиса SuperJob.

«Зарплатный максимум менеджера по складской логистике в Москве достигает 160 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 130 тысяч рублей. В Челябинске такой специалист может зарабатывать до 100 тысяч рублей», — рассказали аналитики сервиса.

Зарплату в размере от 35 до 43 тысяч рублей в Челябинске готовы платить специалистам со средним или неполным высшим профильным образованием, знаниями принципов складской логистики и опытом работы на складе. На зарплату от 43 до 52 тысяч рублей могут рассчитывать специалисты среднего уровня, работающие на складах товарного направления по профилю с опытом работы от года.

Самую высокую зарплату от 70 до 100 тысяч рублей платят специалистам с наличием сертификатов об окончании специализированных курсов, дополнительного образования в сфере логистики, опытом руководящей работы, работы на складах класса А и стажем работы от трех лет. Также желательно свободно владеть английским языком или знать его на разговорном уровне.

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В Челябинске менеджер по складской логистике может зарабатывать до 100 тысяч рублей. В начале карьеры специалисты получают от 35 до 43 тысяч рублей, сообщили 21 декабря аналитики сервиса SuperJob. «Зарплатный максимум менеджера по складской логистике в Москве достигает 160 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 130 тысяч рублей. В Челябинске такой специалист может зарабатывать до 100 тысяч рублей», — рассказали аналитики сервиса. Зарплату в размере от 35 до 43 тысяч рублей в Челябинске готовы платить специалистам со средним или неполным высшим профильным образованием, знаниями принципов складской логистики и опытом работы на складе. На зарплату от 43 до 52 тысяч рублей могут рассчитывать специалисты среднего уровня, работающие на складах товарного направления по профилю с опытом работы от года. Самую высокую зарплату от 70 до 100 тысяч рублей платят специалистам с наличием сертификатов об окончании специализированных курсов, дополнительного образования в сфере логистики, опытом руководящей работы, работы на складах класса А и стажем работы от трех лет. Также желательно свободно владеть английским языком или знать его на разговорном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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