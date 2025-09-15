«Бабье лето» продолжится в Челябинске неделю

«Бабье лето» в Челябинской области продлится ближайшую неделю. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Регион оказался под влиянием обширного стационарного антициклона: сухая и тихая погода с большой амплитудой суточных температур будет преобладать почти всю неделю. Хотя ночные температуры местами будут оставаться низкими до одного градуса тепла, зато дневной прогрев будет достигать 20 градусов и более», — уточнили метеорологи.
С началом сентября погодные условия постепенно приобретают осенний характер. Тем не менее, особенности атмосферной циркуляции способствуют тому, что в течение этого месяца нередко устанавливаются периоды по-настоящему теплой, почти летней погоды, которые в народе принято называть «бабьим летом». Такие периоды, как правило, продолжаются от двух до десяти дней. По предварительным прогнозам, уже в воскресенье ожидается изменение погодных условий: с приближением циклона с северо-западного направления в регион вновь вернутся дожди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!