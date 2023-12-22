В Екатеринбурге в ресторане Olio, которым владеет дочь бизнесмена, главы РМК Игоря Алтушкина — Елизавета Величкина, один из гостей внезапно запел оперную партию. Такое шоу решила устроить команда заведения, рассказали URA.RU.
Идея провести такой необычный перфоманс родилась из традиций, которые есть в некоторых ресторанах Италии. При полной посадке один из гостей, который является оперным певцом, внезапно начинает исполнять партию. Чтобы удивить таким образом екатеринбуржцев, в Olio специально пригласили артиста оперного театра.
Olio открылся в «Покровском пассаже» на месте Dolce Vita на прошлой неделе. Заведение отличают необычный интерьер (например, есть живые оливковые деревья), огромная лазанья в меню и итальянские десерты.
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