22 декабря 2023

В новом ресторане дочери Алтушкина гость внезапно исполнил оперу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан итальянской кухни Olio. Екатеринбург
Модное заведение с демократичными ценниками запустили в середине декабря Фото:

В Екатеринбурге в ресторане Olio, которым владеет дочь бизнесмена, главы РМК Игоря Алтушкина — Елизавета Величкина, один из гостей внезапно запел оперную партию. Такое шоу решила устроить команда заведения, рассказали URA.RU.

Идея провести такой необычный перфоманс родилась из традиций, которые есть в некоторых ресторанах Италии. При полной посадке один из гостей, который является оперным певцом, внезапно начинает исполнять партию. Чтобы удивить таким образом екатеринбуржцев, в Olio специально пригласили артиста оперного театра.

Olio открылся в «Покровском пассаже» на месте Dolce Vita на прошлой неделе. Заведение отличают необычный интерьер (например, есть живые оливковые деревья), огромная лазанья в меню и итальянские десерты.

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В Екатеринбурге в ресторане Olio, которым владеет дочь бизнесмена, главы РМК Игоря Алтушкина — Елизавета Величкина, один из гостей внезапно запел оперную партию. Такое шоу решила устроить команда заведения, рассказали URA.RU. Идея провести такой необычный перфоманс родилась из традиций, которые есть в некоторых ресторанах Италии. При полной посадке один из гостей, который является оперным певцом, внезапно начинает исполнять партию. Чтобы удивить таким образом екатеринбуржцев, в Olio специально пригласили артиста оперного театра. Olio открылся в «Покровском пассаже» на месте Dolce Vita на прошлой неделе. Заведение отличают необычный интерьер (например, есть живые оливковые деревья), огромная лазанья в меню и итальянские десерты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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