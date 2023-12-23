В Екатеринбурге продают новогодние украшения, которые делали для Украины. Фото

24 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Украшения находились на складах магазина за долго до Нового года, сказал консультант Фото: Денис Моргунов © URA.RU В екатеринбургском гипермаркете «Леруа Мерлен» выставили на продажу новогодние украшения, на этикетках которых указано, что товар предназначен для филиала в Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства. «В „Леруа Мерлен“ по адресу Металлургов,74 продают гирлянды в виде елочных веток и шишек. Судя по этикетке, товар изготавливался для реализации в украинском филиале», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на полках магазина также находятся очень много товаров, привезенных с Казахстана. Консультант магазина объяснил, что гирлянды остались со времен, когда существовали рыночные отношения между Россией и Украиной. «Сейчас мы продаем товар, до которого дошла очередь», — подытожил мужчина. Ранее в екатеринбургских продуктовых магазинах заметили оригинальную Coca-Cola из Казахстана. Кроме того, на полках магазина начали появляться аналоги напитка Sprite. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В екатеринбургском гипермаркете «Леруа Мерлен» выставили на продажу новогодние украшения, на этикетках которых указано, что товар предназначен для филиала в Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства. «В „Леруа Мерлен“ по адресу Металлургов,74 продают гирлянды в виде елочных веток и шишек. Судя по этикетке, товар изготавливался для реализации в украинском филиале», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на полках магазина также находятся очень много товаров, привезенных с Казахстана. Консультант магазина объяснил, что гирлянды остались со времен, когда существовали рыночные отношения между Россией и Украиной. «Сейчас мы продаем товар, до которого дошла очередь», — подытожил мужчина. Ранее в екатеринбургских продуктовых магазинах заметили оригинальную Coca-Cola из Казахстана. Кроме того, на полках магазина начали появляться аналоги напитка Sprite.