23 декабря 2023

В Екатеринбурге продают новогодние украшения, которые делали для Украины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Медичи. Тюмень, новогодняя елка, интерьер, ресторан, елочные игрушки, медичи
Украшения находились на складах магазина за долго до Нового года, сказал консультант Фото:

В екатеринбургском гипермаркете «Леруа Мерлен» выставили на продажу новогодние украшения, на этикетках которых указано, что товар предназначен для филиала в Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства.

«В „Леруа Мерлен“ по адресу Металлургов,74 продают гирлянды в виде елочных веток и шишек. Судя по этикетке, товар изготавливался для реализации в украинском филиале», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на полках магазина также находятся очень много товаров, привезенных с Казахстана.

Консультант магазина объяснил, что гирлянды остались со времен, когда существовали рыночные отношения между Россией и Украиной. «Сейчас мы продаем товар, до которого дошла очередь», — подытожил мужчина.

Ранее в екатеринбургских продуктовых магазинах заметили оригинальную Coca-Cola из Казахстана. Кроме того, на полках магазина начали появляться аналоги напитка Sprite.

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В екатеринбургском гипермаркете «Леруа Мерлен» выставили на продажу новогодние украшения, на этикетках которых указано, что товар предназначен для филиала в Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства. «В „Леруа Мерлен“ по адресу Металлургов,74 продают гирлянды в виде елочных веток и шишек. Судя по этикетке, товар изготавливался для реализации в украинском филиале», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на полках магазина также находятся очень много товаров, привезенных с Казахстана. Консультант магазина объяснил, что гирлянды остались со времен, когда существовали рыночные отношения между Россией и Украиной. «Сейчас мы продаем товар, до которого дошла очередь», — подытожил мужчина. Ранее в екатеринбургских продуктовых магазинах заметили оригинальную Coca-Cola из Казахстана. Кроме того, на полках магазина начали появляться аналоги напитка Sprite.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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