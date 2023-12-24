Челябинская Госавтоинспекция выступила с экстренным предупреждением к водителям

В ГИБДД просят челябинских водителей отказаться от поездок на машине

24 декабря 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Если поездку нельзя отложить, то с собой возьмите канистру с топливом, говорят в ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителей Челябинской области просят по возможности отказаться от дальних поездок из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В некоторых районах Челябинской области наблюдаются осадки в виде снега. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Если поездку нельзя отложить, то с собой необходимо взять теплые вещи, термос с чаем, дополнительную канистру с топливом, также продумать маршрут и пути объезда. Во время движения необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию. В Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью из-за неблагоприятных погодных условий до 9:00 25 декабря введено ограничение движения для транспорта. Ограничение действует на участках дорог Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

Водителей Челябинской области просят по возможности отказаться от дальних поездок из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В некоторых районах Челябинской области наблюдаются осадки в виде снега. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Если поездку нельзя отложить, то с собой необходимо взять теплые вещи, термос с чаем, дополнительную канистру с топливом, также продумать маршрут и пути объезда. Во время движения необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию. В Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью из-за неблагоприятных погодных условий до 9:00 25 декабря введено ограничение движения для транспорта. Ограничение действует на участках дорог Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.