Челябинская Госавтоинспекция выступила с экстренным предупреждением к водителям

Водителей Челябинской области просят по возможности отказаться от дальних поездок из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В некоторых районах Челябинской области наблюдаются осадки в виде снега. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Если поездку нельзя отложить, то с собой необходимо взять теплые вещи, термос с чаем, дополнительную канистру с топливом, также продумать маршрут и пути объезда. Во время движения необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
В Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью из-за неблагоприятных погодных условий до 9:00 25 декабря введено ограничение движения для транспорта. Ограничение действует на участках дорог Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.