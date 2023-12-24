24 декабря 2023
23 декабря 2023

Челябинская Госавтоинспекция выступила с экстренным предупреждением к водителям

В ГИБДД просят челябинских водителей отказаться от поездок на машине
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Если поездку нельзя отложить, то с собой возьмите канистру с топливом, говорят в ГИБДД Фото:

Водителей Челябинской области просят по возможности отказаться от дальних поездок из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В некоторых районах Челябинской области наблюдаются осадки в виде снега. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Если поездку нельзя отложить, то с собой необходимо взять теплые вещи, термос с чаем, дополнительную канистру с топливом, также продумать маршрут и пути объезда. Во время движения необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

В Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью из-за неблагоприятных погодных условий до 9:00 25 декабря введено ограничение движения для транспорта. Ограничение действует на участках дорог Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

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Водителей Челябинской области просят по возможности отказаться от дальних поездок из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В некоторых районах Челябинской области наблюдаются осадки в виде снега. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Если поездку нельзя отложить, то с собой необходимо взять теплые вещи, термос с чаем, дополнительную канистру с топливом, также продумать маршрут и пути объезда. Во время движения необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию. В Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью из-за неблагоприятных погодных условий до 9:00 25 декабря введено ограничение движения для транспорта. Ограничение действует на участках дорог Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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