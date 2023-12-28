Как изменятся выплаты и пособия в Челябинской области с 1 января 2024 года

Средний размер пенсии превысит 23 тысячи рублей после 1 января
С Нового года традиционно увеличиваются пособия и выплаты, появляются новые формы поддержки социально незащищенных групп населения. URA.RU рассказывает о том, какие изменения ждут жителей Челябинской области с 1 января 2024 года.
- На 7,5% увеличатся страховые пенсии по старости. Это касается и военных пенсионеров. Средний размер пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.
- Герои России и Герои Советского Союза будут получать ежемесячно по 30 тысяч рублей из областного бюджета. Такие же деньги станут выплачивать полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы.
- Размер выплаты взамен земельного участка для многодетных семей увеличат до 300 тысяч рублей. Право получат семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения в возрасте до 23 лет.
- Больше многодетных семей смогут получить помощь от государства на установку внутридомового газового оборудования. При оформлении помощи не будут учитываться доходы семьи.
- До 11 тысяч рублей вырастет размер региональной ежемесячной выплаты на второго ребенка. Деньги станут платить на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2023 году — 29 932 рубля). Пособие можно получать до достижения ребенком возраста одного года.
- Отдельные категории участников СВО смогут получить 330 тысяч рублей вместо бесплатных земельных участков. Эта мера коснется военнослужащих, добровольцев и росгвардейцев, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами за заслуги в ходе СВО.
- У родителей и опекунов детей-инвалидов появится возможность трудоустроиться, не теряя поддержку государства. Ранее по 10 тысяч рублей получали только неработающие граждане. Теперь эта возможность будет у родителей и опекунов, работающих неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также у индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
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