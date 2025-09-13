В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности

Власти Пермского края официально отменили режим беспилотной опасности, введенный ранее из-за фиксации инцидентов с дронами в соседних регионах. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
«В Пермском крае снят режим беспилотной опасности», — говорится в telegram-канале министерства. Режим ввели днем 13 сентября. Это было связано с фиксацией инцидентов с беспилотниками в соседних регионах, что потребовало повышенной готовности оперативных служб.
В субботу, 13 сентября, беспилотник атаковал промышленное предприятие в Губахе, пострадавших нет, объект работает в штатном режиме. Оперативные службы находятся на месте, угрозы для жителей нет.
