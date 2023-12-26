Главы ЕК и евродипломатии заняли почетные места в антирейтинге Politico

Politico наградило Борреля премией за «дипломатическую несостоятельность»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Урсула фон Дер Ляйен стала победітелем в номинации Лучшее выступление немца, претендующего на роль президента Европы» Фото:

Американское издание Politico опубликовало юмористический антирейтинг, в который включило ряд мировых лидеров. Лидирующие места в нем заняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

«Премия „Бората“ за дипломатию. Победитель: Жозеп Боррель», — написали журналисты издания. Они включили главу дипломатии ЕС в премию за «глупость» и «дипломатическую несостоятельность». Премия посвящена одноименному герою из комедийного фильма «Борат», главную роль в котором сыграл актер Саша Барон Коэн.

Уосула Фон дер Ляйен стала победителем в номинации «Лучшее выступление немца, претендующего на роль президента Европы». Ее включили в номинацию за ее политические амбиции и попытки воспользоваться властью.

Также в антирейтинг включили шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Журналисты вспомнили ее речь в 2019 году, когда она заявила во время саммита ООН: «Как вы смеете!». Итальянского премьера Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американское издание Politico опубликовало юмористический антирейтинг, в который включило ряд мировых лидеров. Лидирующие места в нем заняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. «Премия „Бората“ за дипломатию. Победитель: Жозеп Боррель», — написали журналисты издания. Они включили главу дипломатии ЕС в премию за «глупость» и «дипломатическую несостоятельность». Премия посвящена одноименному герою из комедийного фильма «Борат», главную роль в котором сыграл актер Саша Барон Коэн. Уосула Фон дер Ляйен стала победителем в номинации «Лучшее выступление немца, претендующего на роль президента Европы». Ее включили в номинацию за ее политические амбиции и попытки воспользоваться властью. Также в антирейтинг включили шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Журналисты вспомнили ее речь в 2019 году, когда она заявила во время саммита ООН: «Как вы смеете!». Итальянского премьера Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...