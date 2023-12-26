В правительстве Пермского края прокомментировали новые обыски УФСБ

Пермское минимущества предоставило УФСБ переписку по делу о покупке санатория

27 декабря 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В минимущества отмечают, что переписка по сделке велась без каких-либо нарушений Фото: Сергей Русанов © URA.RU В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края не проводилась выемка документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства, комментируя оперативные мероприятия, проведенные в минимущества 27 декабря. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сотрудникам УФСБ была предоставлена переписка, касающаяся приобретения санатория «Гармония». «Сотрудники правоохранительных органов в рабочем порядке ознакомились с электронной перепиской сотрудника-закупщика, который сопровождал сделку по объекту на ул. Встречной. Переписка велась с членами приемочной комиссии и не содержит каких-либо нарушений», — заявили в пресс-службе правительства Прикамья. 27 декабря сотрудники УФСБ по Пермскому краю нагрянули в минимущества региона. По данным источника URA.RU, оперативников управления интересовала схема приобретения краевыми властями санатория «Гармония». Уголовное дело, касающееся покупки объекта, было возбуждено в конце ноября. В УФСБ считают, что санаторий был приобретен по завышенной цене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). В рамках расследования дела обыски проводились также в региональных министерствах закупок и социального развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края не проводилась выемка документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства, комментируя оперативные мероприятия, проведенные в минимущества 27 декабря. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сотрудникам УФСБ была предоставлена переписка, касающаяся приобретения санатория «Гармония». «Сотрудники правоохранительных органов в рабочем порядке ознакомились с электронной перепиской сотрудника-закупщика, который сопровождал сделку по объекту на ул. Встречной. Переписка велась с членами приемочной комиссии и не содержит каких-либо нарушений», — заявили в пресс-службе правительства Прикамья. 27 декабря сотрудники УФСБ по Пермскому краю нагрянули в минимущества региона. По данным источника URA.RU, оперативников управления интересовала схема приобретения краевыми властями санатория «Гармония». Уголовное дело, касающееся покупки объекта, было возбуждено в конце ноября. В УФСБ считают, что санаторий был приобретен по завышенной цене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). В рамках расследования дела обыски проводились также в региональных министерствах закупок и социального развития.