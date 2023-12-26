26 декабря 2023

В правительстве Пермского края прокомментировали новые обыски УФСБ

Пермское минимущества предоставило УФСБ переписку по делу о покупке санатория
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, правительство пермского края, флаг пермского края
В минимущества отмечают, что переписка по сделке велась без каких-либо нарушений Фото:

В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края не проводилась выемка документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства, комментируя оперативные мероприятия, проведенные в минимущества 27 декабря. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сотрудникам УФСБ была предоставлена переписка, касающаяся приобретения санатория «Гармония».

«Сотрудники правоохранительных органов в рабочем порядке ознакомились с электронной перепиской сотрудника-закупщика, который сопровождал сделку по объекту на ул. Встречной. Переписка велась с членами приемочной комиссии и не содержит каких-либо нарушений», — заявили в пресс-службе правительства Прикамья.

27 декабря сотрудники УФСБ по Пермскому краю нагрянули в минимущества региона. По данным источника URA.RU, оперативников управления интересовала схема приобретения краевыми властями санатория «Гармония». Уголовное дело, касающееся покупки объекта, было возбуждено в конце ноября. В УФСБ считают, что санаторий был приобретен по завышенной цене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). В рамках расследования дела обыски проводились также в региональных министерствах закупок и социального развития.

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В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края не проводилась выемка документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства, комментируя оперативные мероприятия, проведенные в минимущества 27 декабря. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сотрудникам УФСБ была предоставлена переписка, касающаяся приобретения санатория «Гармония». «Сотрудники правоохранительных органов в рабочем порядке ознакомились с электронной перепиской сотрудника-закупщика, который сопровождал сделку по объекту на ул. Встречной. Переписка велась с членами приемочной комиссии и не содержит каких-либо нарушений», — заявили в пресс-службе правительства Прикамья. 27 декабря сотрудники УФСБ по Пермскому краю нагрянули в минимущества региона. По данным источника URA.RU, оперативников управления интересовала схема приобретения краевыми властями санатория «Гармония». Уголовное дело, касающееся покупки объекта, было возбуждено в конце ноября. В УФСБ считают, что санаторий был приобретен по завышенной цене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). В рамках расследования дела обыски проводились также в региональных министерствах закупок и социального развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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