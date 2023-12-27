В России допустили новогоднее перемирие с Украиной

Депутат Чепа: для новогоднего перемирия с Украиной нужно договориться с Киевом
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Для новогоднего перемирия РФ и Киева нужно договариваться с украинской стороной, считает Алексей Чепа Фото:
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Новогоднее перемирие Украины и России может произойти. Но для этого нужно договариваться с Киевом. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все возможно, если для этого есть какое-то желание», — передает «Лента.ру» слова Чепа. Он добавил, что в любом случае нужно договариваться с Киевом. Важно, чтобы перемирие не было использовано в качестве провокации. А также как возможность передислокации.

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Новогоднее перемирие Украины и России может произойти. Но для этого нужно договариваться с Киевом. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Все возможно, если для этого есть какое-то желание», — передает «Лента.ру» слова Чепа. Он добавил, что в любом случае нужно договариваться с Киевом. Важно, чтобы перемирие не было использовано в качестве провокации. А также как возможность передислокации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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