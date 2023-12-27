В России допустили новогоднее перемирие с Украиной

Депутат Чепа: для новогоднего перемирия с Украиной нужно договориться с Киевом

27 декабря 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Для новогоднего перемирия РФ и Киева нужно договариваться с украинской стороной, считает Алексей Чепа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новогоднее перемирие Украины и России может произойти. Но для этого нужно договариваться с Киевом. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Все возможно, если для этого есть какое-то желание», — передает «Лента.ру» слова Чепа. Он добавил, что в любом случае нужно договариваться с Киевом. Важно, чтобы перемирие не было использовано в качестве провокации. А также как возможность передислокации.

Новогоднее перемирие Украины и России может произойти. Но для этого нужно договариваться с Киевом. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Все возможно, если для этого есть какое-то желание», — передает «Лента.ру» слова Чепа. Он добавил, что в любом случае нужно договариваться с Киевом. Важно, чтобы перемирие не было использовано в качестве провокации. А также как возможность передислокации.