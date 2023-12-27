Путин поручил сделать ветеранов СВО наставниками детей и молодежи

27 декабря 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил создать площадку по развитию движения наставников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Об этом он высказался в ходе Госсовета. «[Нужно] активно подключать к этой работе (формирования системы наставничества — прим. URA.RU) и ветеранов боевых действий», — сказал Путин в ходе Госсовета, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что люди говорят об этом чуть ли не с фронта, так как понимают, что это значит для страны. Глава государства также предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук». По его словам, к работе этой площадки следует привлечь лекторов общества «Знание» и победителей проектов площадки «Россия — страна возможностей». Ранее Путин объявил 2023 год — годом педагога и наставника. Президент также подчеркивал роль учителей и наставников в воспитании солдат и офицеров армии России, которые сейчас защищают родину. Путин сделал упор на то, что обучение и наставничество — «это обращение к будущему».

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Об этом он высказался в ходе Госсовета. «[Нужно] активно подключать к этой работе (формирования системы наставничества — прим. URA.RU) и ветеранов боевых действий», — сказал Путин в ходе Госсовета, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что люди говорят об этом чуть ли не с фронта, так как понимают, что это значит для страны. Глава государства также предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук». По его словам, к работе этой площадки следует привлечь лекторов общества «Знание» и победителей проектов площадки «Россия — страна возможностей». Ранее Путин объявил 2023 год — годом педагога и наставника. Президент также подчеркивал роль учителей и наставников в воспитании солдат и офицеров армии России, которые сейчас защищают родину. Путин сделал упор на то, что обучение и наставничество — «это обращение к будущему».