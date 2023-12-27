В Ханты-Мансийске на территории конгрессно-выставочного центра «Югра-экспо» открылась «Резиденция Елки». Площадка будет работать до 6 января. Информация об этом размещена на сайте «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».
«„Резиденция Елки“ — это дом для главного символа Нового года, а также идеальная площадка для посещения с детьми. Резиденция работает с 27 по 30 декабря 2023 года и со 2 по 6 января 2024 года», — говорится в сообщении.
На площадке есть новогодняя ярмарка, творческие мастерские, игровая зона, краеведческая гостиная. Также в резиденции работает кабинет Деда Мороза.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске открылся снежный бульвар с катком, который расположен на набережной вдоль Самаровской улицы. А запуск «ЧУМовой улицы» в археопарке «Самаровский останец» перенесли из-за плохой погоды.
В Ханты-Мансийске открылась «Резиденции Елки» в «Югра-экспо»
Фото: группа «Конгрессно-выставочный центр Югра-Экспо» в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/expohm)
В Ханты-Мансийске на территории конгрессно-выставочного центра «Югра-экспо» открылась «Резиденция Елки». Площадка будет работать до 6 января. Информация об этом размещена на сайте «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».
«„Резиденция Елки“ — это дом для главного символа Нового года, а также идеальная площадка для посещения с детьми. Резиденция работает с 27 по 30 декабря 2023 года и со 2 по 6 января 2024 года», — говорится в сообщении. На площадке есть новогодняя ярмарка, творческие мастерские, игровая зона, краеведческая гостиная. Также в резиденции работает кабинет Деда Мороза. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске открылся снежный бульвар с катком, который расположен на набережной вдоль Самаровской улицы. А запуск «ЧУМовой улицы» в археопарке «Самаровский останец» перенесли из-за плохой погоды.