27 декабря 2023

В Ханты-Мансийске открылась новогодняя резиденция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние украшение города. Москва, елка, новый год, новогодне украшение
В Ханты-Мансийске открылась «Резиденции Елки» в «Югра-экспо» Фото:

В Ханты-Мансийске на территории конгрессно-выставочного центра «Югра-экспо» открылась «Резиденция Елки». Площадка будет работать до 6 января. Информация об этом размещена на сайте «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».

«„Резиденция Елки“ — это дом для главного символа Нового года, а также идеальная площадка для посещения с детьми. Резиденция работает с 27 по 30 декабря 2023 года и со 2 по 6 января 2024 года», — говорится в сообщении.

На площадке есть новогодняя ярмарка, творческие мастерские, игровая зона, краеведческая гостиная. Также в резиденции работает кабинет Деда Мороза.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске открылся снежный бульвар с катком, который расположен на набережной вдоль Самаровской улицы. А запуск «ЧУМовой улицы» в археопарке «Самаровский останец» перенесли из-за плохой погоды.

В Ханты-Мансийске открылась «Резиденции Елки» в «Югра-экспо»
В Ханты-Мансийске открылась «Резиденции Елки» в «Югра-экспо»
Фото:

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В Ханты-Мансийске на территории конгрессно-выставочного центра «Югра-экспо» открылась «Резиденция Елки». Площадка будет работать до 6 января. Информация об этом размещена на сайте «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». «„Резиденция Елки“ — это дом для главного символа Нового года, а также идеальная площадка для посещения с детьми. Резиденция работает с 27 по 30 декабря 2023 года и со 2 по 6 января 2024 года», — говорится в сообщении. На площадке есть новогодняя ярмарка, творческие мастерские, игровая зона, краеведческая гостиная. Также в резиденции работает кабинет Деда Мороза. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске открылся снежный бульвар с катком, который расположен на набережной вдоль Самаровской улицы. А запуск «ЧУМовой улицы» в археопарке «Самаровский останец» перенесли из-за плохой погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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