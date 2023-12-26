В Ханты-Мансийске перенесли открытие новогодней локации с чумами из-за плохой погоды

В Ханты-Мансийске перенесли открытие «ЧУМовой улицы» из-за плохой погоды
В Ханты-Мансийске перенесли открытие «ЧУМовой улицы» в археопарке «Самаровский останец» из-за плохой погоды. Новогоднюю локацию планировалось открыть сегодня, 27 декабря.
«Застройка и открытие „ЧУМовой улицы“ переносятся в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири» в соцсети «Вконтакте». Новая дата пока что неизвестна.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске открылся снежный бульвар с катком, который расположен на набережной вдоль Самаровской улицы. Площадка будет работать до 6 января.
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